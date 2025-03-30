Теряются все витамины! Назван худший способ приготовления овощей
Овощи - кладезь витаминов и минералов, но способ их приготовления может существенно влиять на пользу для здоровья. Некоторые методы сохраняют максимум питательных веществ, тогда как другие - все разрушают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Детали исследования
В 2023 году исследования под руководством Университета науки и технологий Бангладеш Шахджалал изучали влияние кипячения, приготовления на пару и микроволновой печи на шесть популярных продуктов. К ним относились тыква, зеленый горошек, перец, шпинат и морковь.
В результате было обнаружено, что кипячение имело самое пагубное влияние на биохимические соединения в продуктах. Сюда относятся антиоксидантные полифенолы, количество которых снизилось среди большинства овощей. В шпинате произошло наибольшее снижение аскорбиновой кислоты, известной как витамин С.
Жарка в большом количестве масла не только разрушает питательные вещества, но и добавляет лишние калории.
Перегрев и повторный разогрев - чем дольше овощи подвергаются термической обработке, тем меньше в них остается витаминов.
Лучший метод приготовления овощей
Микроволновая печь была признана самым эффективным методом сохранения питательной ценности овощей. Ученые отметили, что 90% витамина С сохраняется во всех случаях. Приготовление на пару также имело умеренное влияние и было особенно полезным для сохранения противовоспалительных флавоноидов.
Также такой метод лучше сохраняет общее количество фенолов.
Фенольные соединения обычно обладают противовоспалительными свойствами и другими преимуществами для здоровья, которые могут помочь организму бороться с проблемами, связанными с окислительным стрессом, такими как болезни сердца.
Доктор Кейт Уорринер рассказала, если вы добавите воду, используемую для кипячения, в супы и рагу, вы также сможете сохранить любые потерянные питательные вещества.
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