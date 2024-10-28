Втратять еластичність або згорять: 12 типів речей, які категорично не слід сушити в електросушарці

Рюкзаки

Рюкзаки та екоторбинки потрібно регулярно прати та чистити. Але ці речі не можна класти в сушарку.

Висока температура сушарки може спричинити плавлення, усадку або деформацію зовнішніх матеріалів, а також зруйнувати внутрішню структуру аксесуарів.

Одяг з делікатної тканини

Делікатні тканини, такі як шовк, мереживо та прозора сітка, ніколи не слід класти в сушарку. Висока температура може призвести до утворення зморшок, яких майже неможливо позбутися.

Спортивний одяг

Як і спідня білизна, більшість сучасного спортивного одягу виготовляється з високотехнологічних синтетичних волокон, які підтримують м'язи та вбирають вологу під час фізичних навантажень.

Щоб допомогти цьому одягу зберегти форму та властивості, не кладіть його в електросушарку, а сушіть на повітрі після прання.

Одяг з вовни

Деякі речі з вовни можна кинути в пральну машину або випрати вручну в домашніх умовах.

Однак нічого з вовни не можна класти в сушарку. Вовна стискається під впливом надлишку вологи і високої температури, тому річ може зменшитися на кілька розмірів.

Шкіряні речі

Навіть якщо ви потрапили під зливу, не варто намагатися сушити будь-яку шкіру, навіть штучну, в сушарці для одягу. Висока температура може призвести до деформації або розтріскування.

Краще розвісьте мокрі шкіряні вироби сушитися на повітрі подалі від прямого тепла або сонячних променів.

Натуральне та штучне хутро

Ніколи не варто намагатися висушити річ з хутра в електросушарці. Надмірне нагрівання може призвести до того, що натуральне хутро випаде, а штучне - сплутається або розплавиться.

Зачекайте, доки хутряні речі висохнуть на повітрі, а потім розчешіть їх гребінцем з широкими зубцями, щоб повільно розділити волокна.

Бюстгальтери

У бюстгальтерах зазвичай використовується спандекс та інші матеріали, які розтягуються та забезпечують підтримку тілу. На жаль, високі температури руйнують ці матеріали, і бюстгальтери швидко втрачають форму. Тому цей елемент одягу необхідно сушити лише на повітрі.

Купальники

Купальники потрібно прати після кожного носіння, щоб видалити бруд, сонцезахисні олії, пісок, сіль або хлор. Але після прання сушіть їх лише на повітрі, адже тепло сушарки призведе до деформації тканини.

Взуття

Попри те, що деяке взуття можна прати, ніколи не слід сушити його в сушарці. Висока температура може призвести до розшарування підошви та деформації матеріалів.

Панчохи та шкарпетки

Шовкові панчохи, балетні колготки чи вовняні шкарпетки завжди слід сушити на повітрі. Це допоможе запобігти усадці та утворенню зачіпок, що трапиться, якщо сушити ці речі в сушарці.

Килимки на гумовій підкладці

Килимки для ванної можуть містити бактерії, які поширюють грибок і неприємний запах, тому їх слід часто прати та дезінфікувати в гарячій воді. Однак ніколи не кладіть їх у сушарку для білизни - гумова основа може розкришитися і навіть розплавитися.

Забруднені речі

Коли мова йде про речі, просочені легкозаймистими хімічними речовинами, потрібно бути особливо обережними.

Ці матеріали можуть легко загорітися під впливом високої температури сушарки. Водночас речі з жирними плямами легко забруднять інший одяг.