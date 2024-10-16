Які речі треба прати частіше, а яким, навпаки, це дуже шкодить

Чи замислювалися ви коли-небудь, як часто насправді слід прати одяг і побутові текстильні вироби? Досить часто ми переоцінюємо необхідність прання деяких речей, а інші, навпаки, забуваємо вчасно освіжити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі ми занадто часто перемо, а які - забуваємо прати вчасно.

Як часто треба прати халати та піжами

Халати, навіть ті, що ви одягаєте після ванни, слід прати після 3-4 використань. Це дозволяє запобігти накопиченню вологи та бактерій, що можуть сприяти появі неприємного запаху.

Піжаму ж, якщо ви спите в ній кілька ночей поспіль, варто прати після кожних трьох ночей використання. Якщо ж ви приймаєте душ перед сном, то можна прати її раз на тиждень.

Як часто треба прати бюстгальтери, спортивні топи та купальники

Опитування показують, що багато жінок перуть бюстгальтери не частіше одного разу на два тижні. Це нормальна практика, якщо у вас є кілька комплектів, і ви чергуєте їх. Такий підхід дозволяє уникнути деформації тканини та продовжити життя виробам.

Але якщо йдеться про спортивні топи або купальники, тут вибору немає: їх слід прати після кожного використання через інтенсивне потовиділення та контакт з хлорованою водою.

Спортивну спідню білизну треба прати після кожного використання (фото: Freepik.com)

Як часто треба прати тюль та штори

Тюль потребує прання не рідше ніж раз на пів року, оскільки він накопичує пил, що потрапляє з вулиці через вікна. Штори ж можна прати рідше - двічі-тричі на рік.

Щоб уникнути частого прання, можна регулярно пилососити їх, щоб не давати пиловим кліщам та іншим мікроорганізмам накопичуватися у тканині.

Як часто треба прати джинси та легінси

Легінси варто прати частіше через їх тісний контакт зі шкірою та здатність вбирати піт. Якщо ви носите їх щодня, то слід прати після 2-3 носок, а після інтенсивних тренувань - відразу.

Джинси, навпаки, потребують менш частого прання. Постійне прання деформує тканину і призводить до втрати кольору. Оптимальний варіант - прати їх тільки в разі явних забруднень, причому краще це робити в холодній воді, вивернувши їх навиворіт.

Як часто треба прати куртки та пальта

Куртки і пальта часто пропускають у планах прання через те, що їх не носять на голе тіло. Однак не слід забувати, що на них осідає вуличний пил і бруд. Куртки варто прати приблизно 3-5 разів за сезон, аби зберегти їхній свіжий вигляд та уникнути неприємних запахів.

Що стосується пальт, особливо з делікатних тканин, їх можна чистити рідше, використовуючи засоби для ручного догляду. Найкраще уникати частого машинного прання, оскільки це може пошкодити структуру тканини.

Як часто треба прати килимки та рушники

Килимки, особливо у ванних кімнатах, швидко накопичують вологу та бактерії. Щоб запобігти утворенню плісняви та шкідливих мікроорганізмів, рекомендується прати їх не рідше одного разу на тиждень.

Щодо рушників, їх варто міняти після 3-4 використань. Для зменшення частоти прання можна мати два рушники на чергування, аби кожен з них встигав висохнути, інакше тканина може втратити колір та свіжість.

Рушники перуть після 3-4 днів використання(фото: Freepik.com)

Як доглядати за шапками та кепками

Літні кепки потребують частішого догляду, оскільки вони часто піддаються впливу поту. Їх бажано прати вручну в прохолодній воді 3-5 разів за сезон, щоб не пошкодити козирок.

Зимові шапки можна прати рідше, приблизно раз на два місяці, але не забувайте уважно читати інструкції з догляду на етикетках. Правильний догляд допоможе зберегти якість матеріалів та колір ваших головних уборів.

Як часто треба прати постільну білизну

Часто ми забуваємо про важливість регулярної зміни постільної білизни. Її потрібно прати хоча б раз на 10 днів, оскільки на ній накопичуються мікроорганізми, клітини шкіри та бактерії.

Наволочки, які контактують з обличчям, слід прати ще частіше - вони можуть стати причиною подразнень шкіри або навіть акне. Це допоможе зберегти не тільки свіжість ліжка, але й здоров'я шкіри.