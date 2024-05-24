"Втратив майже 3 літри крові". Медики вразили історією порятунку пораненого добровольця

Історія порятунку захисника

38-річний Олексій родом з Кам’янського. До повномасштабного вторгнення працював експедитором на агрофірмі. Після початку великої війни Олексій пішов добровольцем захищати Україну.

Поранення захисник отримав біля населеного пункту Лисівка Покровського району Донецького напрямку при виконанні службових обов'язків в результаті атаки FPV-дрона.

Олексій втратив майже 3 літри крові, через травми були великі ризики ампутації обох рук.

"Лікарі розірвали усі шаблони спасіння, врятувавши руки захиснику після розриву гранати, яка летіла з дрона. Кілька разів Олексія прооперував травматолог Андрей Васильєв, рятуючи руки від ампутації", - розповідає Риженко.

Під час порятунку медики перелили військовому 2 л крові.

"Краща характеристика роботи лікарів - це порівняння того, що було і того, що вдалося зробити. Олексій активно йде на поправку, рухаючи руками та пальцями. Неймовірно, коли думаєш про найстрашніше, а руками лікарів твориться диво. І таке диво в лікарні Мечникова щодня", - каже лікар.

Олексій уже може рухати пальцями (скриншот із відео)

Додамо також, що лікарня Мечникова з перших днів повномасштабного вторгнення стала опорним медичним закладом, який приймає військових прямо із лінії фронту. Тут поранених стабілізують й переводять на подальше лікування в інші заклади.