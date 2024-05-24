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"Потерял почти 3 литра крови". Медики растрогали историей спасения раненого добровольца

Алексей сейчас уже поправляется (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Днепре медики спасли защитника, который получил тяжелое ранение на Донецком направлении. Военный потерял почти 3 литра крови и из-за травм ему угрожала ампутация рук.

Историю военного рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасения защитника

38-летний Алексей родом из Каменского. До полномасштабного вторжения работал экспедитором на агрофирме. После начала войны Алексей пошел добровольцем защищать Украину.

Ранение защитник получил возле населенного пункта Лисовка Покровского района Донецкого направления при исполнении служебных обязанностей в результате атаки FPV-дрона.

Алексей потерял почти 3 литра крови, из-за травм были большие риски ампутации двух руки.

"Врачи разорвали все шаблоны спасения, сохранив руки защитнику после разрыва гранаты, которая летела из дрона. Несколько раз Олексея прооперировал травматолог Андрей Васильев, спасая руки от ампутации", - рассказывает Рыженко.

Во время спасения медики перелили военному 2 л крови.

"Лучшая характеристика работы врачей - это сравнение того, что было и того, что удалось сделать. Алексей активно идет на поправку, двигая руками и пальцами. Невероятно, когда думаешь о самом страшном, а руками врачей творится чудо. И такое чудо в больнице Мечникова каждый день", - говорит врач.

Алексей уже может шевелить пальцами (скриншот с видео)

Добавим также, что больница Мечникова с первых дней полномасштабного вторжения стала опорным медицинским учреждением, принимающим военных прямо с линии фронта. Здесь раненых стабилизируют и затем переводят на дальнейшее лечение в другие учреждения.

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