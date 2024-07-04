Втратив 36 мільйонів. Ексчоловік Трінчер поскаржився на проблеми з грошима

Що сказав Волошин

Колишній чоловік Анни Трінчер у пості написав, що на його рахунку 290 ефірів (ether). Якщо перевести цю суму у гривні, вона буде дорівнювати близько 36 млн.

Курс ether по відношенню до гривні (Фото: скриншот)

"Левову частину своїх доходів, які я почав отримувати 17 років, я зберігав у криптоактивах. Це різні монети - основному ethereum і криптодолари USDT, USDC. Спочатку я зберігав усе це на Binance. А коли почав дружити з людьми, які розбираються у криптовалюті, мені пояснили, що на біржах тримати гроші небезпечно, і порадили завести "холодний гаманець", - пояснив Волошин.

За словами знаменитості, "холодний гаманець" - спеціальна флешка, на якій зберігаються усі кошти. Вона має спеціальний код з двох чи трьох слів, за допомогою яких можна відновити кошти у разі втрати флешки.

"70% коштів я зберігав на цій флешці. Коди не можна зберігати в телефоні чи будь-яких нотатках. Я це все зашифрував і сховав. Нещодавно я втратив флешку. Не знаю, коли саме це сталося. Я почав шукати флешку, щоб зробити одну фінансову операцію, і не знайшов її. Вона завжди в мене лежала у місці, недоступному ні для кого", - також зазначив шоумен.

Блогер відверто озвучив деталі (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Олександр поділився, що протягом тижня шукав флешку, проте спроби виявилися марними. Після цього він зрозумів, що потрібно їхати до місця, де сховані коди, і став пробувати відновити доступ до гаманця. Але, за словами блогера, йому це не вдалося, оскільки коди, які він мав, не підійшли.

"Я не залишився безхатьком, не залишився бідною людиною, але я втратив більшу частину свого капіталу. Я навіть не розумію, як це сталося", - додав екс Трінчер.

Зірка соцмереж підсумував, що наразі у нього залишилося кілька автомобілів та дві квартири - це те, у що він встиг інвестувати раніше. І ці покупки "не залишили його голим і босим", як сказав сам Волошин.

"Близько 70% усього, що я накопичував усе життя, просто зараз десь висить у якійсь хмарі", - зауважив він.

Колишній коханий Анни звернувся до підписників з проханням допомогти вирішити ситуацію, якщо хтось раптом розбирається у тонкощах відновлення доступу до електронного гаманця.

Реакція мережі

Тим часом у коментарях колеги, друзі та шанувальники висловлюють знаменитості слова підтримки та пишуть, що "зі своїми знаннями та амбіціями" найближчим часом він заробить ще більше.

Волошин є власником кількох квартир (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)