Не втратити хрустку скоринку: 4 способи розігріти курку в паніровці

Як розігріти смажену курку в духовці

Розігрівання залишків смаженої курки в духовці - найбільш надійний спосіб розігрівання. Для досягнення максимальної хрусткої скоринки рекомендують покласти курку на решітку над деком; це забезпечить хорошу циркуляцію повітря і тепла.

Розігріти курку в паніровці в духовці радять наступним чином:

розігрійте духовку до 190 градусів;

покладіть курку на решітку над деком;

перемістіть конструкцію в духовку і готуйте приблизно 15-20 хвилин, поки курка не стане хрусткою і не прогріється наскрізь.

Якщо скоринка недостатньо хрустка, готуйте ще декілька хвилин, уважно стежачи, щоб вона не підгоріла.

Як розігріти смажену курку на пательні

Розігріти смажену курку в паніруванні можна на пательні, підсмаживши її ще раз - по декілька хвилин з кожного боку. Розігріти курку на пательні можна наступним способом:

поставте пательню на плиту на середній вогонь;

обов'язково зробіть тонкий шар олії;

коли олія нагріється, викладіть курку, намагаючись не переповнити пательню;

смажте курку приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку, поки вона не нагріється і не підсмажиться.

Щоб курка не пересушилася, можна накрити пательню кришкою, щоб утримати вологу.

Як розігріти смажену курку в мікрохвильовці

Розігрівання смаженої курки в мікрохвильовій печі - не найнадійніший спосіб розігрівання, проте він працює. Однак, якщо використовувати цей спосіб, не слід чекати найхрусткішої шкірки - так можна пересмажити м'ясо.

Перед тим, як ставити її в мікрохвильову піч, курку рекомендують витягнути з холодильника, щоб вона була не холодною і прогрілася більш рівномірно.

Якщо ви хочете зберегти хрустку шкірку, після закінчення приготування курки в мікрохвильовці радять злегка запекти її в духовці. При розігріванні курки в паніруванні в мікрохвильовці рекомендують дотримуватися наступних кроків:

викладіть смажену курку на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і трохи зачекайте, доки вона не перестане бути занадто холодною;

накрийте курку вологим паперовим рушником так, щоб він не доторкався поверхні курки;

поставте курку в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини при середній потужності.

Перевірте курку, а потім, за потреби, розігрійте ще протягом 30 секунд - доки вона не досягне бажаної температури.

Як розігріти смажену курку в аерогрилі

Майже так само швидко, як мікрохвильова піч, і набагато ефективніше для цієї мети, розігріває залишки смаженої курки аерогриль - менш ніж за десять хвилин. Для того, щоб розігріти курку в паніровці в цьому кухонному приладі, радять виконати таку кроки: