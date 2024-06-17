Не втратити хрустку скоринку: 4 способи розігріти курку в паніровці

Завдяки золотистій, хрусткій скоринці та ніжному, ароматному м'ясу, смажена курка є одною з простих та смачних страв - та водночас розігріти смажену курку рівномірно, зберігаючи при цьому хрустке панірування, може бути напрочуд складно.
Про те, як розігріти курку в паніровці, не втративши фірмову скоринку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Розігрівання залишків смаженої курки в духовці - найбільш надійний спосіб розігрівання. Для досягнення максимальної хрусткої скоринки рекомендують покласти курку на решітку над деком; це забезпечить хорошу циркуляцію повітря і тепла.
Розігріти курку в паніровці в духовці радять наступним чином:
Якщо скоринка недостатньо хрустка, готуйте ще декілька хвилин, уважно стежачи, щоб вона не підгоріла.
Розігріти смажену курку в паніруванні можна на пательні, підсмаживши її ще раз - по декілька хвилин з кожного боку. Розігріти курку на пательні можна наступним способом:
Щоб курка не пересушилася, можна накрити пательню кришкою, щоб утримати вологу.
Розігрівання смаженої курки в мікрохвильовій печі - не найнадійніший спосіб розігрівання, проте він працює. Однак, якщо використовувати цей спосіб, не слід чекати найхрусткішої шкірки - так можна пересмажити м'ясо.
Перед тим, як ставити її в мікрохвильову піч, курку рекомендують витягнути з холодильника, щоб вона була не холодною і прогрілася більш рівномірно.
Якщо ви хочете зберегти хрустку шкірку, після закінчення приготування курки в мікрохвильовці радять злегка запекти її в духовці. При розігріванні курки в паніруванні в мікрохвильовці рекомендують дотримуватися наступних кроків:
Перевірте курку, а потім, за потреби, розігрійте ще протягом 30 секунд - доки вона не досягне бажаної температури.
Майже так само швидко, як мікрохвильова піч, і набагато ефективніше для цієї мети, розігріває залишки смаженої курки аерогриль - менш ніж за десять хвилин. Для того, щоб розігріти курку в паніровці в цьому кухонному приладі, радять виконати таку кроки:
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