Не потерять хрустящую корочку: 4 способа разогреть курицу в панировке

Благодаря золотистой, хрустящей корочке и нежному, ароматному мясу, жареная курица является одним из простых и вкусных блюд - и одновременно разогреть жареную курицу равномерно, сохраняя при этом хрустящую панировку, может быть удивительно сложно.
О том, как разогреть курицу в панировке, не потеряв фирменную корочку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Разогрев остатков жареной курицы в духовке - наиболее надежный способ разогрева. Для достижения максимальной хрустящей корочки рекомендуют положить курицу на решетку над противнем; это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и тепла.
Разогреть курицу в панировке в духовке советуют следующим образом:
Если корочка недостаточно хрустящая, готовьте еще несколько минут, внимательно следя, чтобы она не подгорела.
Разогреть жареную курицу в панировке можно на сковороде, поджарив ее еще раз - по несколько минут с каждой стороны. Разогреть курицу на сковороде можно следующим способом:
Чтобы курица не пересушилась, можно накрыть сковороду крышкой, чтобы удержать влагу.
Разогрев жареной курицы в микроволновке - не самый надежный способ разогрева, однако он работает. Однако, если использовать этот способ, не следует ждать самой хрустящей кожуры - так можно пережарить мясо.
Перед тем, как ставить ее в микроволновку, курицу рекомендуют вытащить из холодильника, чтобы она была не холодной и прогрелась более равномерно.
Если вы хотите сохранить хрустящую кожуру, после окончания приготовления курицы в микроволновке советуют слегка запечь ее в духовке. При разогреве курицы в панировке в микроволновке рекомендуют придерживаться следующих шагов:
Проверьте курицу, а затем, при необходимости, разогрейте еще в течение 30 секунд - пока она не достигнет желаемой температуры.
Почти так же быстро, как микроволновка, и гораздо эффективнее для этой цели, разогревает остатки жареной курицы аэрогриль - менее чем за десять минут. Для того чтобы разогреть курицу в панировке в этом кухонном приборе, советуют выполнить следующие шаги:
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