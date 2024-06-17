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Не потерять хрустящую корочку: 4 способа разогреть курицу в панировке

Как правильно разогревать курицу в панировке (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Благодаря золотистой, хрустящей корочке и нежному, ароматному мясу, жареная курица является одним из простых и вкусных блюд - и одновременно разогреть жареную курицу равномерно, сохраняя при этом хрустящую панировку, может быть удивительно сложно.

О том, как разогреть курицу в панировке, не потеряв фирменную корочку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.

Как разогреть жареную курицу в духовке

Разогрев остатков жареной курицы в духовке - наиболее надежный способ разогрева. Для достижения максимальной хрустящей корочки рекомендуют положить курицу на решетку над противнем; это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и тепла.

Разогреть курицу в панировке в духовке советуют следующим образом:

  • разогрейте духовку до 190 градусов;
  • положите курицу на решетку над противнем;
  • переместите конструкцию в духовку и готовьте примерно 15-20 минут, пока курица не станет хрустящей и не прогреется насквозь.

Если корочка недостаточно хрустящая, готовьте еще несколько минут, внимательно следя, чтобы она не подгорела.

Как разогреть жареную курицу на сковороде

Разогреть жареную курицу в панировке можно на сковороде, поджарив ее еще раз - по несколько минут с каждой стороны. Разогреть курицу на сковороде можно следующим способом:

  • поставьте сковороду на плиту на средний огонь;
  • обязательно сделайте тонкий слой масла;
  • когда масло нагреется, выложите курицу, стараясь не переполнить сковороду;
  • жарьте курицу примерно по 3-5 минут с каждой стороны, пока она не нагреется и не поджарится.

Чтобы курица не пересушилась, можно накрыть сковороду крышкой, чтобы удержать влагу.

Как разогреть жареную курицу в микроволновке

Разогрев жареной курицы в микроволновке - не самый надежный способ разогрева, однако он работает. Однако, если использовать этот способ, не следует ждать самой хрустящей кожуры - так можно пережарить мясо.

Перед тем, как ставить ее в микроволновку, курицу рекомендуют вытащить из холодильника, чтобы она была не холодной и прогрелась более равномерно.

Если вы хотите сохранить хрустящую кожуру, после окончания приготовления курицы в микроволновке советуют слегка запечь ее в духовке. При разогреве курицы в панировке в микроволновке рекомендуют придерживаться следующих шагов:

  • выложите жареную курицу на тарелку, подходящую для использования в микроволновке, и немного подождите, пока она не перестанет быть слишком холодной;
  • накройте курицу влажным бумажным полотенцем так, чтобы оно не касалось поверхности курицы;
  • поставьте курицу в микроволновку на 1-2 минуты при средней мощности.

Проверьте курицу, а затем, при необходимости, разогрейте еще в течение 30 секунд - пока она не достигнет желаемой температуры.

Как разогреть жареную курицу в аэрогриле

Почти так же быстро, как микроволновка, и гораздо эффективнее для этой цели, разогревает остатки жареной курицы аэрогриль - менее чем за десять минут. Для того чтобы разогреть курицу в панировке в этом кухонном приборе, советуют выполнить следующие шаги:

  • разогрейте аэрогриль до 190 градусов;
  • положите курицу в корзину аэрогриля, стараясь не переполнить ее;
  • жарьте курицу примерно 4 минуты;
  • переверните кусочки курицы в панировке на другую сторону и готовьте еще примерно 4 минуты.
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