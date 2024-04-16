UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втратите гроші: 5 помилок при купівлі меблів, яких не можна робити

Яких помилок потрібно уникати при купівлі меблів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Купівля нових меблів може викликати проблеми. З одного боку це чудовий момент насолоди придбання чогось нового, а іншого - хвилюючий, адже саме такі речі купуються на довгі роки. Тому варто уникати помилок, щоб не втратити гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Неправильні заміри

Дизайнер Челсі Маркс розповів, що відсутність вимірювання є однією з головних причин повернення меблів. Клієнти або неправильно вимірюють, або не враховують масштаб виробу та їх простір. 

Всі вимірювання повинні бути зняті точно, включаючи висоту.

Важливо завжди ретельно перевіряти розміри меблів, щоб переконатися, що ви можете встановити їх у себе в будинку.

Неврахування термінів доставки

Дуже важливо враховувати час доставки, якщо вам потрібна мебель до певної дати.

Якщо ви купуєте високоякісні меблі, вам, ймовірно, знадобиться спеціальна доставка, яка може тривати від трьох до п’яти тижнів.

Соціальні мережі можуть обманювати

Часто люди бачать гарні меблі в інтернеті, але наживо вони можуть виглядати зовсім по-іншому. Вони виявляються незручними, непрактичними або невідповідного кольору.

Тому дизайнер радить, якщо це можливо, особисто протестувати дорогі речі, такі як дивани, крісла та матраци.

Якщо ви не можете побачити щось особисто перед покупкою, найкраще замовити один або два зразки, перш ніж прийняти остаточне рішення. Більшість великих роздрібних торговців пропонують безкоштовні або недорогі зразки, щоб допомогти вам відчути оббивку, а також точніше вибрати колір.

Фактори способу життя

Хоча естетика важлива, інколи потреби способу життя мають бути пріоритетними. Якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини, тому ви повинні ретельніше обирати меблі.

Зокрема, важливо обирати якісні тканини для меблів, щоб плями легше виводились.

Не думати про термін використання

Якщо ви зараз живете у квартирі і не плануєте залишатися там надто довго, то якість обіднього столу, швидше за все, не така важлива. А якщо ви плануєте вити все життя в будинку, то варто зосередитися на цьому факторі.

 З іншого боку, якщо ви купуєте меблі на довгострокову перспективу, виріб вищої якості з більш позачасовою естетикою  буде розумною витратою грошей.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
інтер'єр