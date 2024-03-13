З ремонтом та меблями. Скільки можна купити бюджетне житло в Києві

Купити квартиру в Києві недорого – про таке мріють багато людей. Вартість квартир залежить від багатьох факторів: грає роль не тільки стан житла і кількість квадратних метрів.

На які суми розраховувати тим, хто хоче купити бюджетну однокімнатну квартиру в Києві, у коментарі РБК-Україна розповідає рієлтор агенції нерухомості Valion Валерія Малюцька.

Яке житло можна купити за 60 тисяч доларів в Києві і за містом

При пошуках бюджетної нерухомості в Києві треба розуміти, що на ціну нерухомості впливають такі фактори як локація (район), інфраструктура поблизу будинку, транспортна розвʼязка, близькість метро, наявність чи відсутність ремонту та навіть документи, каже рієлтор.

"Все це відіграє роль, коли ми говоримо про ринкову вартість житла. Треба враховувати всі побажання покупця. Наприклад, ми нагадуємо, що в області ціни на нерухомість нижчі, що дозволяє зекономити, часом суттєво", – зауважує Валерія Малюцька.

Так, в селі Софіївськіа Борщагівка в безпосередній близькості до міста однокімнатну квартиру можна купити за 60 000 доларів, наводить приклад рієлтор.

"Це буде житло з гарним ремонтом, з меблями та технікою. Також це буде новий будинок, якому не більше 10 років. Але знаходиться така квартира за межею столиці, і плюс – треба враховувати великі затори зранку та ввечері. А якщо ми беремо ту саму суму (60 000 доларів), то в Києві за неї теж можна купити непогану однокімнатну квартиру в новобудові, але без ремонту", – пояснює співрозмовниця.

Фото: Готові квартири з ремонтом за містом можна придбати за таку саму ціну, як в Києві без ремонту (facebook.com/Андрій Колесник)

Скільки коштують бюджетні квартири в Києві: ціни по районах

На прохання РБК-Україна Валерія Малюцька наводить актуальні середні ціни на житло – готове від приватних власників та від компаній-забудовників.

Орієнтовні ціни по районам в Києві на вторинному ринку:

Печерський – 126 000 доларів;

Шевченківський – 80 000 доларів;

Голосіївський – 69 000 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 59 800 доларів;

Подільський – 59 000 доларів;

Соломʼянський – 58 000 доларів;

Оболонський – 54 100 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 43 000 доларів.

"З цієї статистики можемо зробити висновок, що найдешевшу однокімнатну квартиру можна купити в Святошинському або у Деснянському районах. Найдорожчі квартири – у Печерському та Шевченківському", – каже рієлтор.

Фото: Недороге житло від забудовника можна придбати у Святошинському районі (facebook.com/luckyland.dim)

Середні ціни на квартири на первинці від забудовників:

Печерський – 85 900 доларів;

Шевченківський – 60 600 доларів;

Голосіївський – 50 900 доларів;

Дарницький – 41 000 доларів;

Дніпровський – 42 700 доларів;

Подільський – 59 800 доларів;

Соломʼянський – 41 400 доларів;

Оболонський – 49 700 доларів;

Святошинський – 45 900 доларів;

Деснянський – 38 400 доларів.

Купуючи житло від забудовника, треба враховувати витрати на ремонтні роботи, які "потягнуть" суттєву частину коштів.

"Найдешевші квартири – в Деснянському, Соломʼянському та Дарницькому районах. Найдорожчі, як і на вторинному ринку – в Печерському та Шевченківському. При підборі квартири на первинному ринку треба мати на увазі, що треба ще враховувати витрати на оформлювання документів та подальший ремонт", – радить фахівець агентства Valion.