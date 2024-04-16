Потеряете деньги: 5 ошибок при покупке мебели, которых нельзя делать

Неправильные замеры

Дизайнер Челси Маркс рассказал, что отсутствие измерений является одной из главных причин возврата мебели. Клиенты либо неправильно измеряют, либо не учитывают масштаб изделия и их пространство.

Все измерения должны быть сняты точно, включая высоту.

Важно всегда тщательно проверять размеры мебели, чтобы убедиться, что вы можете установить ее у себя в доме.

Неучет сроков доставки

Очень важно учитывать время доставки, если вам нужна мебель до определенной даты.

Если вы приобретаете качественную мебель, вам, вероятно, понадобится специальная доставка, которая может длиться от трех до пяти недель.

Социальные сети могут обманывать

Часто люди видят хорошую мебель в интернете, но вживую она может выглядеть совсем по-другому. Они оказываются неудобными, непрактичными или неподходящими цветами.

Поэтому дизайнер советует, по возможности, лично протестовать дорогие вещи, такие как диваны, кресла и матрасы.

Если вы не можете увидеть что-либо лично перед покупкой, лучше заказать один или два образца, прежде чем принять окончательное решение. Большинство крупных розничных торговцев предлагают бесплатные или недорогие образцы, чтобы помочь вам ощутить обивку, а также точнее выбрать цвет.

Факторы образа жизни

Хотя эстетика важна, иногда потребности образа жизни должны быть приоритетными. Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, вы должны тщательнее выбирать мебель.

В частности, важно выбирать качественные ткани для мебели, чтобы пятна легче выводились.

Не думать о сроке использования

Если вы сейчас живете в квартире и не планируете оставаться там слишком долго, то качество обеденного стола, скорее всего, не столь важно. А если вы планируете выть всю жизнь в доме, то следует сосредоточиться на этом факторе.

С другой стороны, если вы приобретаете мебель на долгосрочную перспективу, изделие высшего качества с более вневременной эстетикой будет разумным расходом денег.