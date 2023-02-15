Втратили ключі? Названий простий спосіб зробити дублікат

Дуже часто багато хто з нас губить ключі від будинку. В цьому випадку найкращим рішенням буде мати запасну пару, щоб не бігти до сантехніка за допомогою.
У виданні Sante Plus розповіли, як зробити дублікат ключа своїми руками, не витративши жодної копійки.
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Як зробити дублікат
Як і з банкою, ви також можете продублювати свої ключі, використовуючи кредитну картку з вийшовшим строком дії, подарункову карту, яку ви більше не використовуєте, або просто порожню коробочку від Tic-Tac.
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Спочатку запаліть свічку і помістіть на неї ключ на 1–2 хвилини, щоб він доторкнувся до полум'я (будьте обережні, щоб не обпалити пальці).
Коли він обвуглиться, відкладіть ключ убік і дайте йому охолонути протягом кількох хвилин. Потім покладіть почорнілий бік ключа на липку поверхню скотчу, щоб перенести на неї відбиток.
Потім наклейте скотч на свою кредитну або подарункову картку та використовуйте ножиці, щоб відтворити форму вашого ключа, і все готове!
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