Потеряли ключи? Назван простой способ сделать дубликат

Как сделать дубликаты ключей из банки газировки?

Вам понадобятся:

Скотч.

Банка из-под газировки или жестяная банка.

Ножницы.

Зажигалка.

Как сделать дубликат

Начните с нагревания оригинального ключа зажигалкой до тех пор, пока он не покроется сажей.

Затем очень аккуратно приклейте кусок скотча к почерневшей стороне ключа, чтобы сохранить отпечаток.

Наклейте скотч с отпечатком на дно банки из-под газировки или консервной банки, убедившись, что эта часть не слишком толстая.

Наконец, возьмите ножницы; Аккуратно и точно вырежьте контур вашего нового ключа в банке по отпечатку, нанесенному на клейкую ленту, и все готово!

Как сделать запасной ключ с помощью кредитки

Как и с банкой, вы также можете продублировать свои ключи, используя кредитную карту с истекшим сроком действия, подарочную карту, которую вы больше не используете, или просто пустую коробку Tic-Tac.

Вам понадобятся

Скотч.

Кредитная карта, подарочная карта с истекшим сроком действия или пустая коробка Tic-Tac.

Ножницы.

Свеча.

Сначала зажгите свечу и поместите на нее ключ на 1–2 минуты, чтобы он соприкоснулся с пламенем (будьте осторожны, чтобы не обжечь пальцы).

Когда он обуглится, отложите ключ в сторону и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Затем положите почерневшую сторону ключа на липкую поверхность скотча, чтобы перенести на нее отпечаток.

Затем наклейте скотч на свою кредитную или подарочную карту и используйте ножницы, чтобы воспроизвести форму вашего ключа, и все готово!