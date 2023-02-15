Втратили ключі? Названий простий спосіб зробити дублікат

Дуже часто багато хто з нас губить ключі від будинку. В цьому випадку найкращим рішенням буде мати запасну пару, щоб не бігти до сантехніка за допомогою.

Як зробити дублікати ключів з банки газованої води?

Вам знадобляться:

Скотч.

Банка з-під газованої води або жерстяна банка.

Ножиці.

Запальничка.

Як зробити дублікат

Почніть з нагрівання оригінального ключа запальничкою доти, доки він не покриється сажею.

Потім дуже акуратно приклейте шматок скотчу до почорнілої сторони ключа, щоб зберегти відбиток.

Наклейте скотч із відбитком на дно банки з-під води або консервної банки, переконавшись, що ця частина не надто товста.

Зрештою, візьміть ножиці; Акуратно і точно виріжте контур вашого нового ключа в банці за відбитком, нанесеним на клейку стрічку, і все готове!

Як зробити запасний ключ за допомогою кредитки

Як і з банкою, ви також можете продублювати свої ключі, використовуючи кредитну картку з вийшовшим строком дії, подарункову карту, яку ви більше не використовуєте, або просто порожню коробочку від Tic-Tac.

Вам знадобляться

Скотч.

Кредитна картка, подарункова карта зі строком дії, що минув, або порожня коробка Tic-Tac.

Ножиці.

Свічка.

Спочатку запаліть свічку і помістіть на неї ключ на 1–2 хвилини, щоб він доторкнувся до полум'я (будьте обережні, щоб не обпалити пальці).

Коли він обвуглиться, відкладіть ключ убік і дайте йому охолонути протягом кількох хвилин. Потім покладіть почорнілий бік ключа на липку поверхню скотчу, щоб перенести на неї відбиток.

Потім наклейте скотч на свою кредитну або подарункову картку та використовуйте ножиці, щоб відтворити форму вашого ключа, і все готове!