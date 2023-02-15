Потеряли ключи? Назван простой способ сделать дубликат
Очень часто многие из нас теряют ключи от дома. В этом случае лучшим решением будет иметь запасную пару, чтобы не бежать к сантехнику за помощью.
В издании Sante Plus рассказали, как сделать дубликат ключа своими руками, не потратив ни копейки.
Как сделать дубликаты ключей из банки газировки?
Вам понадобятся:
- Скотч.
- Банка из-под газировки или жестяная банка.
- Ножницы.
- Зажигалка.
Как сделать дубликат
- Начните с нагревания оригинального ключа зажигалкой до тех пор, пока он не покроется сажей.
- Затем очень аккуратно приклейте кусок скотча к почерневшей стороне ключа, чтобы сохранить отпечаток.
- Наклейте скотч с отпечатком на дно банки из-под газировки или консервной банки, убедившись, что эта часть не слишком толстая.
- Наконец, возьмите ножницы; Аккуратно и точно вырежьте контур вашего нового ключа в банке по отпечатку, нанесенному на клейкую ленту, и все готово!
Как сделать запасной ключ с помощью кредитки
Как и с банкой, вы также можете продублировать свои ключи, используя кредитную карту с истекшим сроком действия, подарочную карту, которую вы больше не используете, или просто пустую коробку Tic-Tac.
Вам понадобятся
- Скотч.
- Кредитная карта, подарочная карта с истекшим сроком действия или пустая коробка Tic-Tac.
- Ножницы.
- Свеча.
Сначала зажгите свечу и поместите на нее ключ на 1–2 минуты, чтобы он соприкоснулся с пламенем (будьте осторожны, чтобы не обжечь пальцы).
Когда он обуглится, отложите ключ в сторону и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Затем положите почерневшую сторону ключа на липкую поверхность скотча, чтобы перенести на нее отпечаток.
Затем наклейте скотч на свою кредитную или подарочную карту и используйте ножницы, чтобы воспроизвести форму вашего ключа, и все готово!
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