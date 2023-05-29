Втрата ваги без очевидної причини: у яких випадках варто звернутися до лікаря

Чому ми можемо втрачати вагу

Гострий стрес. На початку повномасштабного вторгнення багато людей зазначали, що втрачали вагу. Такий тип реакції частково пояснюється тим, що стрес тимчасово знижує апетит.

Нервова система посилає сигнал наднирковим залозам – час виробляти адреналін, який відомий як "гормон стресу". Саме він відповідає за реакцію "бий або біжи", і це вводить нас у прискорений психологічний стан із низьким апетитом.

Але це тимчасово. Якщо стрес не зникає, запускаються інші процеси, які можуть посилювати апетит. І як наслідок – ми починаємо набирати вагу.

Депресивні та тривожні розлади. У людей з депресією часто спостерігається підвищена тривожність. І вона може мати такі симптоми: нудоту, діарею, біль у животі тощо.

Усе це призводить до зниження апетиту. Люди з депресією можуть переїдати, але часто вони схильні пропускати їжу.

Деколи бувають ситуації, коли люди кілька діб обходяться без достатньої кількості їжі та рідини. Звичайно ж це впливає на вагу та енергійність.

Існує кілька причин, які пояснюють, чому під час депресії людина вживає менше їжі. У такому стані звичайна діяльність перестає приносити задоволення, у тому числі приготування та вживання їжі.

А якщо не вистачає енергії, то приготування може стати складним завданням. Тим більше, що під час депресії людина може просто забувати поїсти через різні почуття та відчуття.

Цукровий діабет. У багатьох діабет асоціюється із набором ваги. Але часто одним із ключових симптомів діабету, особливо першого типу, є саме втрата ваги. Річ у тому, що через брак інсуліну організм недоотримує необхідну кількість глюкози, яка є основним джерелом енергії.

Тому організм змушений брати енергію із внутрішніх "джерел" - м'язів та запасів жиру. І як результат – людина швидко худне. Часто втрата ваги – це симптом діабету першого типу. Але люди з діабетом другого типу можуть помічати такий симптом.

Розлади щитовидної залози. До втрати ваги, як правило, спричиняє надмірна активність щитовидної залози або гіпертиреоз. Цей стан може бути дзвіночком розвитку інших хвороб.

Наприклад, хвороби Грейвса – аутоімунного захворювання, при якому імунна система людини атакує власну щитовидну залозу. При цьому виробляється більше гормонів, ніж потрібно, і, щоб нормалізувати стан, організм прискорює загальний метаболізм.

Проблеми із травною системою. Наприклад, синдром роздратованого кишечника, при якому людина страждає від діареї та запорів. Це теж може впливати на апетит та засвоєння поживних речовин.

Або целіакія – хвороба, при якій імунна система атакує власні тканини, коли людина вживає глютен. Це спричиняє пошкодження кишечника, і організм не може засвоювати достатньо поживних речовин. Як результат – втрачає вагу.

Онкологічне захворювання. Як самі онкологічні захворювання, так і їх лікування можуть призводити до втрати ваги. Насамперед через втрату апетиту або через неможливість нормально засвоїти їжу.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо ви помітили, що протягом року ваша вага зменшилася на 5% або більше, але ви до цього не докладали зусиль – це привід звернутися до лікаря.

Особливо якщо втрата ваги супроводжується втомою, пригніченим станом, болями в животі, нудотою.