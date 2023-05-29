Потеря веса без очевидной причины: в каких случаях стоит обратиться к врачу

Почему мы можем терять вес

Острый стресс. В начале полномасштабного вторжения многие люди отмечали, что теряли вес. Такой тип реакции частично объясняется тем, что стресс временно снижает аппетит.

Нервная система посылает сигнал надпочечным железам - время вырабатывать адреналин, который известен как "гормон стресса". Именно он отвечает за реакцию "бей или беги", и это вводит нас в ускоренное психологическое состояние с низким аппетитом.

Но это временно. Если стресс не исчезает, то запускаются другие процессы, которые могут усиливать аппетит. И как следствие - мы начинаем набирать вес.

Депрессивные и тревожные расстройства. У людей с депрессией часто наблюдается повышенная тревожность. И она может иметь такие симптомы: тошноту, диарею, боль в животе и тому подобное.

Все это приводит к снижению аппетита. Люди с депрессией могут переедать, но часто они склонны пропускать приемы пищи.

Порой бывают ситуации, когда люди несколько суток обходятся без достаточного количества пищи и жидкости. Конечно же это влияет на вес и энергичность.

Существует несколько причин, объясняющих, почему во время депрессии человек употребляет меньше пищи. В таком состоянии обычная деятельность перестает приносить удовольствие, в том числе приготовление и употребление пищи.

А если не хватает энергии, то приготовление может стать сложной задачей. Тем более, что во время депрессии человек может просто забывать поесть из-за различных чувств и ощущений.

Сахарный диабет. У многих диабет ассоциируется с набором веса. Но часто одним из ключевых симптомов диабета, особенно первого типа, является именно потеря веса. Дело в том, что из-за нехватки инсулина организм недополучает нужное количество глюкозы, которая является основным источником энергии.

Поэтому организм вынужден брать энергию из внутренних "источников" - мышц и запасов жира. И как результат - человек быстро худеет. Часто потеря веса - это симптом диабета первого типа. Но люди с диабетом второго типа могут также замечать такой симптом.

Расстройства щитовидной железы. К потере веса, как правило, приводит чрезмерная активность щитовидной железы или гипертиреоз. Это состояние может быть звоночком развития других болезней.

Например, болезни Грейвса - аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека атакует собственную щитовидную железу. При этом вырабатывается больше гормонов, чем нужно, и чтобы нормализовать состояние, организм ускоряет общий метаболизм.

Проблемы с пищеварительной системой. Например, синдром раздраженного кишечника, при котором человек страдает от диареи и запоров. Это тоже может влиять на аппетит и усвоение питательных веществ.

Или целиакия - болезнь, при которой иммунная система атакует собственные ткани, когда человек употребляет глютен. Это вызывает повреждения кишечника, и организм не может усваивать достаточно питательных веществ. Как результат - теряет вес.

Онкологические заболевания. Как сами онкологические заболевания, так и их лечение могут приводить к потере веса. В первую очередь, из-за потери аппетита или из-за невозможности нормально усвоить пищу.

Когда нужно обратиться к врачу

Если вы заметили, что на протяжении года ваш вес уменьшился на 5% или больше, но вы к этому не прикладывали усилий - это повод обратиться к врачу.

Особенно, если потеря веса сопровождается усталостью, угнетенным состоянием, болями в животе, тошнотой.