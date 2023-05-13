Для тих, хто мріє про нову фігуру до літа: 7 способів швидко і легко "скинути живіт"

Накопичення жиру на животі є проблемою для багатьох людей. Позбутись його можна не лише завдяки тренуванням, важливими у цьому процесі є раціон, режим сну та дефіцит калорій.

Про 7 способів швидко позбутись жиру на животі, пише ресурс Eat This, Not That .

Інтервальні кардіотренування

Інтервальні кардіотренування можуть допомогти прискорити спалювання калорій, не витрачаючи масу часу в тренажерному залі.

Такі тренування передбачають швидкі спалахи інтенсивної фізичної активності, як-от стрибки, їзда на велосипеді чи спринт, з невеликими перервами для відпочинку.

Спортивний дієтолог Емі Гудсон зазначає, що перевагою таких тренувань є те, що навіть 20-хвилинне заняття дає добрий результат.

Споживання клітковини

Клітковина є ключовою частиною будь-якої здорової дієти. Вона допомагає довше відчувати ситість. Дослідження навіть показують, що чим більше розчинної клітковини ви споживаєте, тим ефективніше зменшується вісцеральний жир.

"Джерела розчинної клітковини включають цільні зерна, такі як овес або ячмінь, бобові та фрукти, у яких можна їсти шкірку", - каже Гудсон.

Додайте білок у раціон

Білок забезпечує ситість протягом тривалого часу після їди та допомагає знизити апетит.

"Доведено також, що протеїн прискорює метаболізм, тому що організм потребує більше зусиль для перетравлення. Крім того, білок важливий для підтримки м’язової маси під час періодів втрати ваги", - пояснює дієтолог.

Збагачуйте свій раціон рибою, м’ясом, птицею, молочними продуктами, яйцями та бобами. Протеїнові коктейлі - це простий спосіб збільшити споживання білка.

Відмовтеся від калорійних напоїв

Дієтолог радить відмовитись від солодкого чаю, газованих напоїв, фруктових соків, енергетичних напоїв та алкогольних напоїв, що наповнені непотрібними калоріями та доданим цукром.

"Спробуйте замінити фруктові соки на цілі фрукти, щоб отримати переваги доданої клітковини, і замініть газовані напої на воду", - пропонує Гудсон.

Встановіть дефіцит калорій

Створення дефіциту калорій є важливою частиною схуднення та спалювання жиру на животі. По суті, це означає споживати менше калорій, ніж ви спалюєте.

Гудсон радить відстежувати споживання калорій протягом одного-двох тижнів, щоб контролювати їхню кількість і потім скоротити за потреби, аби створити дефіцит.

Повноцінний сон

Повноцінний відпочинок може допомогти вам схуднути та досягти бажаного плоского живота. За словами Гудсон, хронічна нестача сну може завдати шкоди загальному здоров’ю.

Дослідження показують, що дефіцит сну може навіть змусити вас відчувати голод, впливаючи на гормони, які підвищують апетит і сприяють збільшенню ваги. Покращення сну може бути пов’язане із втратою жиру.

Дорослі повинні спати не менше 7 годин на добу. Слід лягати спати в один і той же час, перед цим не користуватись ґаджетами та уникати напоїв із кофеїном.

Дотримуйтесь питного режиму

"Зневоднення може сприяти закрепу, який може призвести до здуття живота та зробити його більшим", - каже Гудсон.

Питна вода допомагає мінімізувати здуття та затримку води в організмі. Вона також може допомогти при втраті ваги, бо надає відчуття ситості й людина менше споживає калорій.