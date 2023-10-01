Втрачена пам'ятка Києва. Дивіться, як виглядали Подільські набережні ворота на Дніпрі

Як виглядали Подільські набережні ворота

"Це було укріплення у складі Київської фортеці, яке за задумом військових стратегів могло вести самостійну оборону, прикриваючи підходи до Ланцюгового мосту. У самій будівлі розміщувалися каземати та вогневі позиції, здатні вести вогонь у всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.

За іронією долі ця фортифікаційна споруда жодного разу не виконала свою роль і не була задіяна при обороні міста.

Інша назва цих воріт - верк. Він був збудований у 1854 р. за проєктом військового архітектора П. Таманського навпроти нижньої підпірної стіни фортеці на Набережному шосе внизу "Зеленого театру". З фортецею він з'єднувався підземними галереями.

При розширенні фортеці збільшився попит на воду на Печерську, звичні колодязі не могли покрити потребу в ній. Цю проблему допомогли розв'язати конструкції Набережного верка, які мали парову машину для підйому води і підземні тунелі з водопровідними трубами.

Спершу вода надходила тільки у фортецю, але згодом до системи приєдналися більшість кварталів Печерська.

Ось так виглядав Подільський набережний верк (фото: facebook.com/spraga.info)

Коли і чому знесли Подільський верк

Протягом 1910-1912 років по Набережному шосе проклали рейкову колію прямо крізь арку Подільських воріт, по якій курсував мототрамвай, з'єднуючи Поділ з Дарницею та Броварами.

У 1951 році збудували лінію електричного трамваю, який проходив прямо через верк. Але кам'яні арки дещо заважали руху транспорту, тому Київський міськвиконком видав постанову про знесення воріт на Набережній. Їх демонтували влітку того ж року.

На аерофотознімку 1943 р.позначено червоними точками: верк, місце майбутньої станції "Арсенальна" та Майдан Незалежності (фото: facebook.com/spraga.info)