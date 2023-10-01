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Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на Днепре

Как выглядели Подольские набережные ворота в Киеве (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

За последнее столетие Киев претерпел огромные изменения и перестройки. Одной из знаковых утраченных достопримечательностей являются Подольские набережные ворота, которые были частью фортификационных сооружений города.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядели Подольские набережные ворота

"Это было укрепление в составе Киевской крепости, которое по замыслу военных стратегов могло вести самостоятельную оборону, прикрывая подходы к Цепному мосту. В самом здании размещались казематы и огневые позиции, способные вести огонь по всем направлениям", - говорится в сообщении.

По иронии судьбы это фортификационное сооружение ни разу не выполнило свою роль и не было задействовано при обороне города.

Другое название этих ворот - верк. Он был построен в 1854 г. по проекту военного архитектора П. Таманского напротив нижней подпорной стены крепости на Набережном шоссе внизу "Зеленого театра". С крепостью он соединялся подземными галереями.

При расширении крепости увеличился спрос на воду на Печерске, привычные колодцы не могли покрыть в этом потребность. Эту проблему помогли решить конструкции Набережного верка, которые имели паровую машину для подъема воды и подземные тоннели с водопроводными трубами.

Сначала вода поступала только в крепость, но со временем к системе присоединилось большинство кварталов Печерска.

Так выглядел Подольский набережный верк (фото: facebook.com/spraga.info)

Когда и почему снесли Подольский верк

В течение 1910-1912 годов по Набережному шоссе проложили рельсовый путь прямо через арку Подольских ворот, по которой курсировал мототрамвай, соединяя Подол с Дарницей и Броварами.

В 1951 году построили линию электрического трамвая, который проходил прямо через верк. Но каменные арки несколько мешали движению транспорта, поэтому Киевский горисполком издал постановление о сносе ворот на Набережной. Их демонтировали летом того же года.

На аэрофотосъемке 1943 г. обозначен красными точками: верк, место будущей станции "Арсенальная" и Майдан Независимости (фото: facebook.com/spraga.info)

Раньше мы делились ретрофото киевской железной дороги в середине XX века.

Читайте также, откуда происходят все исторические названия районов Киева.

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