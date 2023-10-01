Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на Днепре

За последнее столетие Киев претерпел огромные изменения и перестройки. Одной из знаковых утраченных достопримечательностей являются Подольские набережные ворота, которые были частью фортификационных сооружений города.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.
"Это было укрепление в составе Киевской крепости, которое по замыслу военных стратегов могло вести самостоятельную оборону, прикрывая подходы к Цепному мосту. В самом здании размещались казематы и огневые позиции, способные вести огонь по всем направлениям", - говорится в сообщении.
По иронии судьбы это фортификационное сооружение ни разу не выполнило свою роль и не было задействовано при обороне города.
Другое название этих ворот - верк. Он был построен в 1854 г. по проекту военного архитектора П. Таманского напротив нижней подпорной стены крепости на Набережном шоссе внизу "Зеленого театра". С крепостью он соединялся подземными галереями.
При расширении крепости увеличился спрос на воду на Печерске, привычные колодцы не могли покрыть в этом потребность. Эту проблему помогли решить конструкции Набережного верка, которые имели паровую машину для подъема воды и подземные тоннели с водопроводными трубами.
Сначала вода поступала только в крепость, но со временем к системе присоединилось большинство кварталов Печерска.
В течение 1910-1912 годов по Набережному шоссе проложили рельсовый путь прямо через арку Подольских ворот, по которой курсировал мототрамвай, соединяя Подол с Дарницей и Броварами.
В 1951 году построили линию электрического трамвая, который проходил прямо через верк. Но каменные арки несколько мешали движению транспорта, поэтому Киевский горисполком издал постановление о сносе ворот на Набережной. Их демонтировали летом того же года.
Раньше мы делились ретрофото киевской железной дороги в середине XX века.
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