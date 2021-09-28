Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет землю во вторник, 28 сентября. Этот удар будет менее сильным, но его почувствуют многие люди. Такая буря может спровоцировать головные боли и раздражительность.
Как обезопасить свое здоровье от магнитной бури и какое время будет самых опасным – читайте в материале ниже.
Магнитная буря четвертого уровня накроет Землю около 8 часов утра. Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей могло быть уже накануне вечером. Пик этой бури придется на период с 8 до 11 утра. В это время могут наблюдаться такие симптомы:
Магнитная буря 28 сентября
Утром обязательно сделайте зарядку и примите контрастный душ. Вместо чашки кофе выпейте чай с травами и поддерживайте в течение дня водный баланс.
Постарайтесь не употреблять жирную, острую, соленую и вредную пищу. Отдайте предпочтение фруктам и овощам. Не употребляйте алкоголь.
Если погода позволит – прогуляйтесь на работу пешком, подышите свежим воздухом.
Избегайте в первой половине дня физического и эмоционального перенапряжения. Также воздержитесь от выяснения отношений, не ввязывайтесь в ссоры или конфликты.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021.
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