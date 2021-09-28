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Другий удар поспіль: сьогодні Землю знову накриє магнітна буря

Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накриє землю у вівторок, 28 вересня. Цей удар буде менш сильним, але його відчують багато людей. Така буря може спровокувати головні болі та дратівливість.

Як убезпечити своє здоров'я від магнітної бурі і який час буде найнебезпечнішим – читайте в матеріалі нижче.

Магнітна буря четвертого рівня накриє Землю близько 8 години ранку. Погіршення самопочуття у метеочутливих людей могло бути вже напередодні ввечері. Пік цієї бурі припаде на період з 8 до 11 ранку. В цей час можуть спостерігатися такі симптоми:

  • Головний біль
  • Знесилення
  • Порушення концентрації уваги
  • Апатія і дратівливість
  • Відсутність апетиту
  • Підвищена емоційність
  • Сонливість
  • Тахікардія і скачки артеріального тиску
  • Загострення хронічних захворювань

Магнітна буря 28 вересня

Як знизити вплив цієї бурі

Вранці обов'язково зробіть зарядку і прийміть контрастний душ. Замість чашки кави випийте чай з травами та підтримуйте протягом дня водний баланс.

Постарайтеся не вживати жирну, гостру, солону і шкідливу їжу. Віддайте перевагу фруктам і овочам. Не вживайте алкоголь.

Якщо погода дозволить - прогуляйтеся на роботу пішки, подихайте свіжим повітрям.

Уникайте в першій половині дня фізичного та емоційного перенапруження. Також утримайтеся від з'ясування відносин, не вплутуйтеся у сварки або конфлікти.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар магнітних бур на жовтень 2021.

А також ми розповідали про те, як вижити при різких перепадах погоди.

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Магнітна буря