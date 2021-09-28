Другий удар поспіль: сьогодні Землю знову накриє магнітна буря

Магнітна буря четвертого рівня накриє Землю близько 8 години ранку. Погіршення самопочуття у метеочутливих людей могло бути вже напередодні ввечері. Пік цієї бурі припаде на період з 8 до 11 ранку. В цей час можуть спостерігатися такі симптоми:

Головний біль

Знесилення

Порушення концентрації уваги

Апатія і дратівливість

Відсутність апетиту

Підвищена емоційність

Сонливість

Тахікардія і скачки артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Магнітна буря 28 вересня

Як знизити вплив цієї бурі

Вранці обов'язково зробіть зарядку і прийміть контрастний душ. Замість чашки кави випийте чай з травами та підтримуйте протягом дня водний баланс.

Постарайтеся не вживати жирну, гостру, солону і шкідливу їжу. Віддайте перевагу фруктам і овочам. Не вживайте алкоголь.

Якщо погода дозволить - прогуляйтеся на роботу пішки, подихайте свіжим повітрям.

Уникайте в першій половині дня фізичного та емоційного перенапруження. Також утримайтеся від з'ясування відносин, не вплутуйтеся у сварки або конфлікти.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.