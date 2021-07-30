Солист "Грин Грей" оправдался за языковой скандал: "неуважение - это ваши грабительские тарифы!"

Солист группы "Грин Грей", которая недавно попала в скандал с украинским языком, попал в неоднозначную ситуацию с опубликованным видео.

На своей странице в Instagram Мурик опубликовал реакцию на введение в Украине языкового закона.

С чего все началось

На видео он явно в негативном ключе показывает, что он думает о законе про украинский язык. Также он показывает неприличные жесты. Под роликом было много негативных комментариев, которые Мурик потом удалил. Сейчас под видео отключена возможность комментировать.

Музыкант подписал видео, мол, у него накипело. Но украинцы не смогли понять такую неадекватную реакцию.

Мурик прокомментировал записанное видео

"Хочу прокомментировать реакцию возмущенного аппарата президента по поводу моего поста в инстаграм. Первое, по поводу неуважения к украинскому народу, то как говорится, "чья бы корова…! Неуважение – это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 грн это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры", - написал он в новом посте в Instagram.

Мурик решил прояснить ситуацию с "неуважением к украинскому языку", в котором его обвинили пользователи. Естественно, до того, как он удалил комментарии.

"Далее, по поводу неуважения к украинскому языку. Опять мимо кассы, для особо в кавычках осведомленных сообщу, что в репертуаре группы Green Grey три песни на украинском языке, "ХтоЗна", кстати одна из моих любимых, "Шукаю тебе" и "В одному човнi". Кроме того, мы неоднократно исполняли вместе с группой Скрябин знаменитую "Маршрутку", я уже не говорю о моих сайд проектах, это басанова "Зачекай" и композиция "Блюз", а так же неопанк "Ховайся в жито" посвященный памяти Кузи из Браты Гадюкины, с которым мы дружили", - написал музыкант.

Также артист сообщил, что не намерен восхищаться творчеством Верховной Рады, которая якобы его дискредитировала.

"Я выразил свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан", - резюмировал Мурик.