Соліст "Грін Грей" виправдався за мовний скандал: "неповага - це ваші грабіжницькі тарифи!"

Соліст групи "Грін Грей", яка нещодавно потрапила в скандал з українською мовою, потрапив у неоднозначну ситуацію з опублікованим відео.

З чого все почалося

На відео він явно в негативному ключі показує, що він думає про закон про українську мову. Також він показує непристойні жести. Під роликом було багато негативних коментарів, які Мурик потім видалив. Зараз під відео відключена можливість коментувати.

Музикант підписав відео, мовляв, у нього накипіло. Але українці не змогли зрозуміти таку неадекватну реакцію.

Мурік прокоментував записане відео

"Хочу прокоментувати реакцію обуреного апарату президента з приводу мого поста в Instagram. Перше, з приводу неповаги до українського народу, то як то кажуть, "чия б корова...! Неповага - це ваші грабіжницькі тарифи ЖКГ, ваші заяви типу 5000 грн це не бідність, це люди, які риються в сміттєвих баках", - написав він у новому пості в Instagram.

Мурік вирішив прояснити ситуацію з "неповагою до української мови", в якій його звинуватили користувачі. Звичайно, до того, як він видалив коментарі.

"Далі, з приводу неповаги до української мови. Знову повз касу, для особливо в лапках обізнаних повідомлю, що в репертуарі групи Green Grey три пісні українською мовою, "ХтоЗна", до речі одна з моїх улюблених, "Шукаю тебе" і "В одному човні". Крім того, ми неодноразово виконували разом з групою Скрябін знамениту "Маршрутку", я вже не кажу про мої сайд проекти, це басанова "Зачекай" і композиція "Блюз", а так само неопанк "Ховайся в жито" присвячений пам'яті Кузі з Брати Гадюкіни, з яким ми дружили", - написав музикант.

Також артист повідомив, що не має наміру захоплюватися творчістю Верховної Ради, яка нібито його дискредитувала.

"Я висловив своє ставлення до поправок до мовного закону, а не до української мови, так що не треба ось це "ля-ля". Я шаную Конституцію України і Кримінальний кодекс, а захоплюватися законотворчістю Верховної Ради, яка себе вже давно дискредитувала я як громадянин не зобов'язаний", - резюмував Мурік.