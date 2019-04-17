Второй шанс противопоказан: знаки Зодиака, которые не смогут быть вместе

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не смогут ужиться вместе, какие бы усилия они для этого не прикладывали. Если даже между представителями этих знаков вспыхнет любовь, то она обречена на провал, так как у Вселенной совсем другие планы.

Скорпион и Овен. Эта связь наполнена страстью, любовью и нежностью, но этого недостаточно для того, чтобы отношения были долгими и крепкими. Скорпионы и Овны совершенно разные практически во всех аспектах жизни и как только страсти улягутся, этот союз обречен на расставание.

Козерог и Лев. Оба знака любят власть и контроль и это станет сначала тем, что их объединит, а потом разлучит, потому что две сильные личности просто не смогут ужиться вместе.

Близнецы и Рак. У Рака часто меняется настроение, они непоследовательны и жесткие, а Близнецы нетерпеливы и не отличаются пониманием. Спонтанность, которая соединит эту пару, станет причиной их последующего разрыва.

Лев и Телец. Это связь строится на эмоциональности и полном спектре чувств, но оба знака упрямы и упорны, в отношениях они руководствуются эмоциями и зовом сердца, что приводит к нерациональным и нелогичным решениям. Этот союз обречен.

Знаки Зодиака, которые совершенно не совместимы (Коллаж РБК-Украина)

Водолей и Козерог. Козерог видит ценность в балансе, авторитетности и порядке, а Водолей хаотичен и безмятежен. Это не тот случай, когда противоположности притягиваются. Изначально все будет хорошо, но раздражение будет накапливаться, пока не рванет.

Дева и Стрелец. Яркий и импульсивный Стрелец, который любит общение и приключения покорит Деву, которая рассуждает и действует с помощью логики. Девы не любят поступать импульсивно и выходить из своей зоны комфорта. Этот союз окажется в ситуации, когда один хочет начать движение, а второй сидит и закрывается.

Скорпион и Водолей. Эти два знака очень общительны и могут достигнуть полного взаимопонимания в трудных темах, но именно это и может стать проблемой в их отношениях. Выяснение отношений доведет их до того, что только выяснение и останется.

Весы и Рыбы. Союз мечтателя и оптимиста примечателен тем, что в начале отношений оба витают в облаках. А потом на них наступает тяжелым башмаком реальность, которая четко показывает, что они несовместимы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали свой прогноз на ближайшую неделю и предупредили об опасности.

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