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Всегда сомневаются: самые нерешительные знаки Зодиака

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 07:35
Всегда сомневаются: самые нерешительные знаки Зодиака
Гороскоп самых нерешительных знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Эти знаки Зодиака испытывают некоторые проблемы с принятием решений

Гороскоп самых нерешительных знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга имеет проблемы с принятием решений и кто следует креду "семь раз отмерь". Астрологи рассказывают, чем чреваты такие качества, и какую выгоду для себя могут извлечь нерешительные знаки.

Близнецы

Эти представители воздушной стихии, как правило, очень долго перебирают все варианты и анализируют, что может произойти в том или ином случае. А если они чувствуют давление со стороны, то принятие решения еще более усложняется и затягивается. Близнецы - любители обсудить любую ситуацию и выслушать как можно больше мнений других людей.

Рак

Раки зачастую делают выбор на основе своих чувств и эмоций. Хотя это не всегда верно - некоторые решения нужно принимать применив к ним рациональный подход. Эти знаки Воды идут на поводу у своего сердца, волнуются, как их выбор может повлиять на любимых и не причинит ли им боль или же дискомфорт.

Лев

Чтобы принять решение Льву нужно учесть всех и вся. Представитель этого знака любитель делать из мухи слона. Он всегда взвешивает, сможет ли решение принести пользу, как ему, так и интересующим его людям, и не обременят ли кого-то последствия его действий. Другими словами, Лев стремится поступить так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Всегда сомневаются: самые нерешительные знаки Зодиака

Гороскоп самых нерешительных знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Весы

Весы всегда хотят получить самый лучший результат - это и есть главной причиной их сомнений при принятии решений. Они долго взвешивают, раздумывают, но так и не могут прийти к правильному для себя варианту для действительно верного выбора. Весы очень осмотрительны, и им действительно очень сложно в этом плане.

Стрелец

Они зачастую постоянно колеблются при принятии решений. Анализируют, часто меняют предпочтения и никак не могут на каком-либо остановиться. И даже после того, как Стрелец принял решение, он продолжает сомневаться. Постфактум он начинает жалеть о нем и хочет весь процесс размышлений и обдумываний начать заново.

Рыбы

Рыбы - любители "второго шанса". К сожалению Рыб, не все решения имеют альтернативу. Но они упрямо продолжают принимать решения, возвращаться к нему и менять его снова. Это может быть утомительным для окружающих. Хотя Рыбы очень интуитивные люди, они не всегда прислушиваются к подсказкам своего внутреннего голоса.

Напомним, все знаки Зодиака подвергнутся влиянию ретрогорадного Юпитера с 10 апреля по 10 августа 2019 года. Астрологи посоветовали, как извлечь выгоду из этого периода и избежать влияния планеты-антагониста.

К слову, гороскоп самых лучших лжецов и манипуляторов подскажет вам, кто из знаков Зодиака умеет хорошо приврать, не моргнув глазом.

Также мы сообщали, кому повезет, а кто потерпит неудачи и убытки в день выборов 21 апреля.

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