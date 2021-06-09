Второклассница из Шепетовки пожертвовала своими волосами ради спасения онкобольной девочки (фото)

Ученица 2-А класса СОШ №1 города Шепетовки Ульяна Громова отрезала свои длинные волосы и продала их. Сначала ребенку должны были отрезать лишь 30 см волос, но услышав, что дополнительные 10 см будут стоить дороже, Ульяна сама согласовала на более короткую стрижку.

Все средства по продаже, а это более 2500 гривен она перечислила на лечение другой жительнице города, 10-летней школьнице Валерии Решетарчук.

"Она, видимо, еще не понимает, что ее поступок неоценимый! Спасибо родителям, которые поддержали желание дочери помочь Валерии. Вы - супер-родители супер-девочки! Если честно, даже не знаю, как вы на это решились. Но уверена, что ее поступок будет побуждать шепетовчан помочь Валерии Решетарчук и спасти ее жизнь", - рассказала Ирина Александрук.

Фото: второклассница отрезала свои волосы ради спасения другой девочки (facebook.com/irabytyz)

В комментариях пользователи пишут, что девочка настоящий герой, ведь решилась на такой большой поступок.

Девочка настоящая героика! Она решилась на такой героический поступок. Многим взрослым надо поучиться

Большой поступок маленькой девочки. Добро всегда возвращается

Спасибо Ульяне, за такой смелый поступок.

Как помочь спасти жизнь маленькой Лере

Как известно, у Валерии диагностирован острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас у нее случился рецидив и ребенку срочно нужна трансплантация костного мозга. Стоимость операции 180 тысяч евро.

Мама воспитывает Валерию и еще одну дочь одна. Отец девочек умер два года назад тоже от онкологического заболевания.

Все неравнодушные могут присоединиться к сбору средств.



Фото: сбор средств (facebook.com/irabytyz)