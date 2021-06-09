Другокласниця з Шепетівки пожертвувала своїм волоссям заради порятунку онкохворої дівчинки (фото)

Учениця 2-А класу ЗОШ №1 міста Шепетівки Уляна Громова відрізала своє довге волосся і продала його. Спо­чат­ку ди­ти­ні ма­ли від­рі­за­ти ли­ше 30 см во­лос­ся, але по­чув­ши, що до­дат­ко­ві 10 см вар­ту­ва­ти­муть до­рож­че, Уля­на са­ма по­го­ди­ла на ко­рот­шу стриж­ку.

Усі кошти з продажу, а це понад 2500 гривень вона перерахувала на лікування іншій мешканці міста, 10-річній школярці Валерії Решетарчук.

"Вона, мабуть, ще не ро­зу­міє, що її вчи­нок є не­оці­нен­ний! Щи­ро дя­кую бать­кам, які під­три­ма­ли ба­жан­ня до­неч­ки до­по­мог­ти Ва­ле­рії. Ви - супер-батьки супер-дівчинки! Як­що чес­но, на­віть не знаю, як Ви на це зва­жи­лись. Та впев­не­на, що її вчи­нок спо­ну­ка­ти­ме ше­пе­тів­чан до­по­мог­ти Ва­ле­рії Ре­ше­тар­чук і вря­ту­ва­ти її жит­тя", - розповіла Іри­на Алек­сан­друк.

Фото: другокласниця відрізала своє волосся задля порятунку іншої дівчинки (facebook.com/irabytyz)

У коментарях користувачі пишуть, що дівчинка справжня геройка, адже наважилась на такий великий вчинок.

Дівчинка справжня геройка! Вона зважилася на такий геройський вчинок. Багатьом дорослим треба повчитися

Великий вчинок маленької дівчинки. Добро завжди повертається

Дякуємо Ульяні, за такий сміливий вчинок.

Як допомогти врятувати життя маленькій Лєрі

Як відомо, у Валерії діагностовано гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). Наразі в неї стався рецидив і дитині терміново потрібна трансплантація кісткового мозку. Вартість операції 180 тисяч євро.

Мама виховує Валерію та ще одну доньку одна. Тато дівчаток помер два роки тому теж від онкологічного захворювання.

Усі небайдужі можуть долучитися до збору коштів.



Фото: збір коштів (facebook.com/irabytyz)