Другокласниця з Шепетівки пожертвувала своїм волоссям заради порятунку онкохворої дівчинки (фото)

У Хмельницькій області другокласниця відрізала своє волосся для порятунку хворої дівчинки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організатор збору коштів Ірина Александрук.
Учениця 2-А класу ЗОШ №1 міста Шепетівки Уляна Громова відрізала своє довге волосся і продала його. Спочатку дитині мали відрізати лише 30 см волосся, але почувши, що додаткові 10 см вартуватимуть дорожче, Уляна сама погодила на коротшу стрижку.
Усі кошти з продажу, а це понад 2500 гривень вона перерахувала на лікування іншій мешканці міста, 10-річній школярці Валерії Решетарчук.
"Вона, мабуть, ще не розуміє, що її вчинок є неоціненний! Щиро дякую батькам, які підтримали бажання донечки допомогти Валерії. Ви - супер-батьки супер-дівчинки! Якщо чесно, навіть не знаю, як Ви на це зважились. Та впевнена, що її вчинок спонукатиме шепетівчан допомогти Валерії Решетарчук і врятувати її життя", - розповіла Ірина Александрук.
Фото: другокласниця відрізала своє волосся задля порятунку іншої дівчинки (facebook.com/irabytyz)
У коментарях користувачі пишуть, що дівчинка справжня геройка, адже наважилась на такий великий вчинок.
Як відомо, у Валерії діагностовано гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). Наразі в неї стався рецидив і дитині терміново потрібна трансплантація кісткового мозку. Вартість операції 180 тисяч євро.
Мама виховує Валерію та ще одну доньку одна. Тато дівчаток помер два роки тому теж від онкологічного захворювання.
Усі небайдужі можуть долучитися до збору коштів.
Фото: збір коштів (facebook.com/irabytyz)
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