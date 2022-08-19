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Друга половина серпня принесе клопоти і неприємності цим трьом знакам Зодіаку: будьте обережні

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П'ятниця 19 серпня 2022 06:30
Друга половина серпня принесе клопоти і неприємності цим трьом знакам Зодіаку: будьте обережні Фото: Кому зі знаків Зодіаку кінець літа принесе складності (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на серпень 2022 року говорить про те, що кінець літа стане складним періодом для багатьох представників зодіакального сузір'я. Деяких чекають справжні випробування, клопоти та зустрічі з недоброзичливцями.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким друга половина серпня принесе складності та зміни. Про це інформує Sante Plusmag.

Серпень стане насиченим для трьох знаків Зодіаку, і їх життя почне кардинально змінюватися вже відразу після повного місяця.

Можуть бути напружені моменти, переломи в житті, раптові зміни у звичному укладі та звичках. А комусь доведеться переглянути свої цілі та зробити роботу над помилками.

Телець

Професійні успіхи Тельців в серпні можуть викликати заздрість у людей навколо. З середини місяця почне наростати напруженість, і колеги можуть навмисно спробувати зірвати проєкт або перешкодити планам. Тельцям буде складно реалізувати все намічене і деякі цілі доведеться відкласти.

Всі ці події можуть порушити плани не тільки на професійному, а й на особистому рівні.

Але ретроградний Уран з 24 серпня допоможе все повернути в потрібне русло. З'явиться підтримка начальства і близьких людей, яка стане опорою в складні дні.

Рак

На Рак в середині серпня вплинуть Марс і Венера. Це призведе до спалахів любові з першого погляду. Буде бажання кинути все, щоб бути ближче до предмету почуттів. Раки можуть змінити місце проживання, роботу і навіть країну.

У другій половині місяця Раки зможуть створити союз, про який мріяли довгі роки. Ці відносини наповнять щастям і дадуть підтримку.

Риби

Несподівані новини в житті Риб можуть порушити звичний ритм і зламати плани. Добре сплановану відпустку доведеться закінчити завчасно, а робота після відпочинку буде йти складніше, ніж до нього.

До 27 серпня будуть спалахи роздратування, а у сфері фінансів можливі гальмування, затримки та збої. Але потрібно сконцентруватися на головному і попросити допомоги у друзів - і всі неприємності почнуть відступати.

А в кінці місяця Риби зможуть відпочити з сім'єю або близькою людиною далеко від проблем і заповнити те, що довелося відкласти раніше.

До речі, раніше ми писали про те, кого зі знаків Зодіаку чекають доленосні зміни.

А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку зовсім скоро пощастить з фінансами.

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