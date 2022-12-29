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Втомлений, але не зломлений: фото Залужного у Раді визвало фурор та стало легендарним

Фото: Фото Залужного викликало фурор у мережі (facebook.com.CinCAFU)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не особливо відрізняється емоційністю, але його знімок, зроблений у Верховній Раді, стає вже легендарним. Генерал був присутній у залі, доки перед парламентарями виступав президент Володимир Зеленський.

Історичний знімок зробив фотограф Андрій Нестеренко та опублікував його на своїй Facebook-сторінці.

Фото Залужного у Раді

"ВР України – генерал Валерій Залужний", – лаконічно підписав Нестеренко фото.

Валерій Залужний у Раді (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

У кадрі ми можемо побачити Залужного, який відкинувся на спинку стільця та підняв голову вгору. У його погляді відчувається втома, але водночас і незламність.

Українці відреагували на знімок у коментарях та назвали його легендарним. Деякі люди назвали це фото найкращим за 2022 рік.

  • Це мить, коли людина сама з собою і весь світ має просто дати їй таку можливість.
  • Крутий чоловік. Крута фотка.
  • Шедевральна світлина, Андрію, дуже сильна!
  • Дякую Вам за це історичне фото!
  • Неймовірне фото! Як і генерал!
  • Це точно фото 2022 року! У ньому є все.
  • Втомлений, але незломлений.
  • Ці лінії, ці паралелі, вони ще більше підсилюють драматизм сюжету. Гарне фото.

Нагадаємо, що раніше Залужний звернувся до партнерів України та сказав, що ціна миру дуже висока.

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Збройні сили УкраїниВалерій Залужний