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Уставший, но не сломленный: фото Залужного в Раде произвело фурор и стало легендарным

Фото: Фото Залужного произвело фурор в сети (facebook.com.CinCAFU)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не особо отличается эмоциональностью, но его снимок, сделанный в Верховной Раде становится уже легендарным. Генерал присутствовал в зале, пока перед парламентариями выступал президент Владимир Зеленский.

Исторический снимок сделал фотограф Андрей Нестеренко и опубликовал его на своей Facebook-странице.

Фото Залужного в Раде

"ВР Украины - генерал Валерий Залужный", - лаконично подписал Нестеренко фото.

Валерий Залужный в Раде (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

В кадре мы можем увидеть Залужного, который откинулся на спинку стула и поднял голову вверх. В его взгляде чувствуется усталость, но в то же время и несломленность.

Украинцы отреагировали на снимок в комментариях и назвали его легендарным. Некоторые люди назвали это фото лучшим за 2022 год.

  • Це певно мить, коли людина сама з собою і весь світ має просто дати їй таку можливість.
  • Крутий чоловік. Крута фотка.
  • Шедевральна світлина, Андрію, дуже сильна!
  • Дякую Вам за це історичне фото!
  • Неймовірне фото ! Як і генерал!
  • Це точно фото 2022 року! В ньому є все.
  • Стомлений, але незломлений.
  • Ці лінії, ці паралелі, вони ще більше підсилюють драматизм сюжету. Гарне фото.

Напомним, что ранее Залужный обратился к партнерам Украины и сказал, что цена мира очень высока.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий Залужный