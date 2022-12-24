ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний звернувся до партнерів України: ціна миру надзвичайно висока

Новость на русском →
Київ, Субота 24 грудня 2022 20:21
Залужний звернувся до партнерів України: ціна миру надзвичайно висока Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos com ua)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав партнерів з Різдвом та нагадав про ціну миру, яку платить зараз Україна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сердечно вітаю наших партнерів і всіх, хто відзначає Різдво 25 грудня, з майбутніми святами. Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: "в темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку та допомогу. За те, що ми разом у цій тяжкій несправедливій та невиправданій війні", - зазначив Залужний.

Він також підкреслив, що дякує партнерам від імені українських захисників, у чиїх руках зброя країн Заходу знищує світове зло і рятує невинні життя.

"Ціна миру дуже висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз у окопі захищає світ від лиха. І повірте, Господь там, поряд з ним. На боці світла та добра, правди і справедливості. Разом переможемо!", - резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців західного обряду з Різдвом та заявив про наближення доброї звістки для нашого народу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво Валерій Залужний Збройні сили України Генштаб ВСУ
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація