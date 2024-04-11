Втікайте від перукаря, якщо він робить ці 8 неочевидних помилок

Догляд за волоссям нерідко може приносити негатив через невдалі походи до перукаря. І якщо ви сумніваєтеся у майстрі, до якого ходите, зрозуміти всі на 100% допоможуть поради трихолога та стилістки Ольги Понятовської.
Які помилки робить поганий перукар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка поділилася в TikTok.
За словами трихолога, клієнтам варто звертати увагу на те, що роблять і кажуть їхні перукарі. Непрофесійна людина, якій ви довірили своє волосся, може робити одну з таких помилок:
він стриже більше, ніж ви просите - перукар не повинен діяти так, як йому хочеться, і якщо ви просите обрізати лише 2 сантиметри, він не повинен зістригти 10 без попередження
перукар стриже довге волосся машинкою - за словами трихолога кінчики куди краще прибирати звичайними ножицями, так вони не будуть дуже швидко сіктися
майстер розчісує ваше вологе волосся без використання кондиціонера і одночасно з цим намагається його вирівняти - це лише погіршить стан шевелюри.
вам пропонують "полірування" волосся триммером для січених кінців - це дуже псує зачіску
перукар каже вам, що перманентні барвники без аміаку не такі шкідливі, а суміші з окислювачами завжди "вбивають" волосся
переконує робити ботокс та нанопластику, не розповідаючи про інші процедури
миє волосся, а не шкіру голови
перукар наносить барвник або окислювач на почервонілу та роздратовану шкіру, не хвилюючись про наслідки.
Ці помилки не лише видають поганого фахівця. Дії такого перукаря можуть зіпсувати ваше волосся.