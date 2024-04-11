UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втікайте від перукаря, якщо він робить ці 8 неочевидних помилок

Ознаки поганого перукаря (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Догляд за волоссям нерідко може приносити негатив через невдалі походи до перукаря. І якщо ви сумніваєтеся у майстрі, до якого ходите, зрозуміти всі на 100% допоможуть поради трихолога та стилістки Ольги Понятовської.

Які помилки робить поганий перукар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка поділилася в TikTok.

За словами трихолога, клієнтам варто звертати увагу на те, що роблять і кажуть їхні перукарі. Непрофесійна людина, якій ви довірили своє волосся, може робити одну з таких помилок:

  • він стриже більше, ніж ви просите - перукар не повинен діяти так, як йому хочеться, і якщо ви просите обрізати лише 2 сантиметри, він не повинен зістригти 10 без попередження
  • перукар стриже довге волосся машинкою - за словами трихолога кінчики куди краще прибирати звичайними ножицями, так вони не будуть дуже швидко сіктися
  • майстер розчісує ваше вологе волосся без використання кондиціонера і одночасно з цим намагається його вирівняти - це лише погіршить стан шевелюри.
  • вам пропонують "полірування" волосся триммером для січених кінців - це дуже псує зачіску
  • перукар каже вам, що перманентні барвники без аміаку не такі шкідливі, а суміші з окислювачами завжди "вбивають" волосся
  • переконує робити ботокс та нанопластику, не розповідаючи про інші процедури
  • миє волосся, а не шкіру голови
  • перукар наносить барвник або окислювач на почервонілу та роздратовану шкіру, не хвилюючись про наслідки.

Ці помилки не лише видають поганого фахівця. Дії такого перукаря можуть зіпсувати ваше волосся.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаЛайфхакіПоради