Бегите от парикмахера, если он совершает эти 8 неочевидных ошибок

По словам трихолога, клиентам стоит обращать внимание на то, что делают и говорят их парикмахеры. Непрофессиональный человек, которому вы доверили свои волосы, может совершать одну из таких ошибок:

он стрижет больше, чем вы просите - парикмахер не должен действовать так, как ему хочется, и если вы просите обрезать всего 2 сантиметра, он не должен состричь 10 без предупреждения

парикмахер стрижет длинные волосы машинкой - по словам трихолога кончики куда лучше убирать обычными ножницами, так они не будут слишком быстро сечься

мастер расчесывает ваши влажные волосы без использования кондиционера и одновременно с этим пытается их выровнять - это лишь ухудшит состояние шевелюры

вам предлагают "полировку" волос триммером для секущихся концов - это очень портит прическу

парикмахер говорит вам, что перманентные красители без аммиака не так вредны, а смеси с окислителями всегда "убивают" волосы

убеждает делать ботокс и нанопластику, не рассказывая о других процедурах

моет волосы, а не кожу головы

парикмахер наносит краситель или окислитель на покрасневшую и раздраженную кожу, не переживая о последствиях.

Эти ошибки не только выдают плохого специалиста. Действия такого парикмахера могут испортить ваши волосы.