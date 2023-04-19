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Втікайте від дитячого стоматолога, якщо він пропонує таке лікування: важливі нюанси

Які лікування не повинен пропонувати дитячий стоматолог (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Вибрати хорошого стоматолога часом буває дуже складно, і кожен пацієнт хоче, щоб йому було максимально комфортно під час хворобливих процедур.

А тим більше якщо полікувати зуби потрібно дитині. Перший негативний досвід у стоматолога може лишити травму і страхи на все життя.

Від якого дитячого дантиста варто тікати якнайшвидше, розповіли на сторінці Sviy.doc в Instagram.

Які рекомендації стоматолога мають насторожити

  • Якщо лікар радить прополоскати канали содою
  • Використовує "миш'як" у якості накладення ліків
  • Вважає, що покрити зуби сріблом – значить вилікувати
  • Просить тримати дитину під час лікування силою
  • Планує запломбувати канали резорцином-формаліном

Які дії стоматолога правильні

Якщо лікар хоче почистити бором каріозні тканини та реставрувати – це правильно. Особливо у випадках середнього та глибоко карієсу. Бор – це єдиний працюючий метод.

Седація (медикаментозний сон для малюків, які налякані маніпуляціями лікаря) – так. Для дітей віком до 3 років це єдиний вихід.

Важливо! Перший візит до дитячого стоматолога необхідний, коли у дитини прорізалися перші зубки.

До речі, раніше ми розповідали про те, що категорично заборонено робити при зубному болю.

А ще писали про те, який спосіб лікування стоматиту небезпечний та чому його давно перестали використовувати.

Також ми пояснювали, яких помилок припускаються багато людей під час чищення зубів.

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