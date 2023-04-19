Втікайте від дитячого стоматолога, якщо він пропонує таке лікування: важливі нюанси

Вибрати хорошого стоматолога часом буває дуже складно, і кожен пацієнт хоче, щоб йому було максимально комфортно під час хворобливих процедур. А тим більше якщо полікувати зуби потрібно дитині. Перший негативний досвід у стоматолога може лишити травму і страхи на все життя.

Від якого дитячого дантиста варто тікати якнайшвидше, розповіли на сторінці Sviy.doc в Instagram.