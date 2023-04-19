Втікайте від дитячого стоматолога, якщо він пропонує таке лікування: важливі нюанси

Вибрати хорошого стоматолога часом буває дуже складно, і кожен пацієнт хоче, щоб йому було максимально комфортно під час хворобливих процедур.
А тим більше якщо полікувати зуби потрібно дитині. Перший негативний досвід у стоматолога може лишити травму і страхи на все життя.
Від якого дитячого дантиста варто тікати якнайшвидше, розповіли на сторінці Sviy.doc в Instagram.
Якщо лікар хоче почистити бором каріозні тканини та реставрувати – це правильно. Особливо у випадках середнього та глибоко карієсу. Бор – це єдиний працюючий метод.
Седація (медикаментозний сон для малюків, які налякані маніпуляціями лікаря) – так. Для дітей віком до 3 років це єдиний вихід.
Важливо! Перший візит до дитячого стоматолога необхідний, коли у дитини прорізалися перші зубки.
До речі, раніше ми розповідали про те, що категорично заборонено робити при зубному болю.
А ще писали про те, який спосіб лікування стоматиту небезпечний та чому його давно перестали використовувати.
Також ми пояснювали, яких помилок припускаються багато людей під час чищення зубів.