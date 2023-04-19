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Бегите от детского стоматолога, если он предлагает такое лечение: важные нюансы

Какие лечение не должен предлагать детский стоматолог (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Выбрать хорошего стоматолога порой бывает очень сложно, и каждый пациент хочет, чтобы ему было максимально комфортно во время болезненных процедур.

А тем более, если полечить зубы нужно ребенку. Первый негативный опыт у стоматолога может причинить травму и страхи на всю оставшуюся жизнь.

От какого детского дантиста стоит бежать как можно быстрее, рассказали на странице Sviy.doc в Instagram.

Какие рекомендации стоматолога должны насторожить

  • Если врач советует прополоскать каналы содой
  • Использует "мышьяк" в качестве наложения лекарства
  • Считает, что покрыть зубы серебром - значит вылечить
  • Просит держать ребенка во время лечения силой
  • Планирует запломбировать каналы резорцином-формалином

Какие действия стоматолога правильные

Если врач хочет почистить бором кариозные ткани и реставрировать - это правильно. Особенно в случаях среднего и глубоко кариеса. Бор - это единственный работающий метод.

Седация (медикаментозный сон для малышей, которые напуганы манипуляциями врача) - да. Для детей в возрасте до 3 лет это единственный выход.

Важно! Первый визит к детскому стоматологу необходим, когда у ребенка прорезались первые зубки.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что категорически запрещено делать при зубной боли.

А еще писали о том, какой способ лечения стоматита опасен и почему его давно перестали использовать.

Также мы объясняли, какие ошибки допускают многие люди во время чистки зубов.

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