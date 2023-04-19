Бегите от детского стоматолога, если он предлагает такое лечение: важные нюансы

Выбрать хорошего стоматолога порой бывает очень сложно, и каждый пациент хочет, чтобы ему было максимально комфортно во время болезненных процедур. А тем более, если полечить зубы нужно ребенку. Первый негативный опыт у стоматолога может причинить травму и страхи на всю оставшуюся жизнь.

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