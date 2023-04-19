Бегите от детского стоматолога, если он предлагает такое лечение: важные нюансы

Выбрать хорошего стоматолога порой бывает очень сложно, и каждый пациент хочет, чтобы ему было максимально комфортно во время болезненных процедур.
А тем более, если полечить зубы нужно ребенку. Первый негативный опыт у стоматолога может причинить травму и страхи на всю оставшуюся жизнь.
От какого детского дантиста стоит бежать как можно быстрее, рассказали на странице Sviy.doc в Instagram.
Если врач хочет почистить бором кариозные ткани и реставрировать - это правильно. Особенно в случаях среднего и глубоко кариеса. Бор - это единственный работающий метод.
Седация (медикаментозный сон для малышей, которые напуганы манипуляциями врача) - да. Для детей в возрасте до 3 лет это единственный выход.
Важно! Первый визит к детскому стоматологу необходим, когда у ребенка прорезались первые зубки.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что категорически запрещено делать при зубной боли.
А еще писали о том, какой способ лечения стоматита опасен и почему его давно перестали использовать.
Также мы объясняли, какие ошибки допускают многие люди во время чистки зубов.