Втікач Влад Яма розповів, як заробляє на життя в Америці

Хореограф Влад Яма, який після 24 лютого 2022 року втік до США, розповів, чим займається за кордоном.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців з зірками".
Хореограф останнім часом проявляє неабияку активність у соцмережах.
Цього разу він вирішив поспілкуватися з фоловерами, запропонувавши відповісти на питання, які їх цікавлять.
Одне з них стосувалося його життя в США.
Фани поцікавилися в Ями, де він проживає в Америці і чи планує відкрити студію бальних танців.
"Маямі. Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів", - зізнався Яма.
Влад Яма відповів на питання фоловерів (фото: instagram.com/vladyama_official)
Також хореографа запитали, чи все у нього добре. На що той відповів, що "вже краще" і більше зникати із соцмереж він не планує.
Влад Яма відповів на питання фоловерів (фото: instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма виїхав з України в перші дні повномасштабної війни.
Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд.