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Втікач Влад Яма розповів, як заробляє на життя в Америці

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, який після 24 лютого 2022 року втік до США, розповів, чим займається за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців з зірками".

Деталі

Хореограф останнім часом проявляє неабияку активність у соцмережах.

Цього разу він вирішив поспілкуватися з фоловерами, запропонувавши відповісти на питання, які їх цікавлять.

Одне з них стосувалося його життя  в США.

Фани поцікавилися в Ями, де він проживає в Америці і чи планує відкрити студію бальних танців.

"Маямі. Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів", - зізнався Яма.

Влад Яма відповів на питання фоловерів  (фото: instagram.com/vladyama_official)

Також хореографа запитали, чи все у нього добре. На що той відповів, що "вже краще" і більше зникати із соцмереж він не планує.

Влад Яма відповів на питання фоловерів  (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма виїхав з України в перші дні повномасштабної війни.

Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд. 

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