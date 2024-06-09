Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке

Хореограф Влад Яма, который после 24 февраля 2022 года сбежал в США, рассказал, чем занимается за границей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців із зірками".
Хореограф в последнее время проявляет большую активность в соцсетях.
На этот раз он решил пообщаться с фолловерами, предложив ответить на вопросы, которые их интересуют.
Один из них касался его жизни в США.
Фаны поинтересовались у Ямы, где он проживает в Америке и планирует ли открыть студию бальных танцев.
"Майами. Преподаю частным образом в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах на дому у клиентов", - признался Яма.
Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)
Также хореографа спросили, все ли у него хорошо. На что тот ответил, что "уже лучше" и больше исчезать из соцсетей он не планирует.
Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)
Напомним, Влад Яма выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны.
Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.