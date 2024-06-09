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Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, который после 24 февраля 2022 года сбежал в США, рассказал, чем занимается за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців із зірками".

Подробности

Хореограф в последнее время проявляет большую активность в соцсетях.

На этот раз он решил пообщаться с фолловерами, предложив ответить на вопросы, которые их интересуют.

Один из них касался его жизни в США.

Фаны поинтересовались у Ямы, где он проживает в Америке и планирует ли открыть студию бальных танцев.

"Майами. Преподаю частным образом в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах на дому у клиентов", - признался Яма.

Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)

Также хореографа спросили, все ли у него хорошо. На что тот ответил, что "уже лучше" и больше исчезать из соцсетей он не планирует.

Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны.

Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.

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