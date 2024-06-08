"Втеча" з України та вечірки з путіністами. Продюсер описав подальшу долю співака Олега Кензова

Що продюсер думає про Кензова

"Я думаю, що в нього доля така сама, як і була, ніяка. Я дуже поважаю його талант, він дуже прикольний чувак, він талановитий, безумовно, цікавий", - заявив Ясинський.

Дьомін нагадав, що раніше про вчинки Кензова висловився інший продюсер Вадим Лисиця, який назвав його "тупим". І Ясинський зазначив, що згоден з такими словами.

"Але, як сказав Вадик, трошки не вистачає здорового глузду в рішеннях своїх та діях. В нього багато різних конфліктів, наскільки мені відомо", - пояснив продюсер.

"Він приймає рішення, які не мають перспектив. Взагалі він себе відчуває десь поза межами будь-якого шоу-бізнесу. Він живе сам по собі", - додав він.

Ясинський оцінив дії Кензова (фото: instagram.com/mikeyasinsky)

За словами продюсера, те, що зараз робить Кензов, не зовсім нормально та не зовсім правильно. До того ж це не зовсім справедливо стосовно людей, серед яких та для яких раніше працював співак.

"Маємо, що маємо. Треба це зрозуміти. А пробачити чи не пробачити - це вже вибір кожного окремо. Але це не має жодних перспектив. Ці люди як були ніде, так ніде і залишаться", - додав Ясинський і зазначив, що Кензов не став великою зіркою, а тому й отримує не так багато хейту за свої вчинки.

Чим "зашкварився" Кензов

На початку повномасштабної війни РФ проти України співак, який до цього активно виступав на території країни-агресорки та випускав пісні російською, засудив путінські злочини. Він навіть присвятив один з треків Валерію Залужному.

Кензов випустив декілька пісень українською, але при цьому не припинив створювати треки й російською.

Чому хейтять Кензова (скріншот)

Втім, у 2022 році співак ще перебував у Києві. Він навіть підтримував збори та закликав донатити на ЗСУ. Але потім виявилося, що артист виїхав за кордон.

Через це його почали звинувачувати у "втечі" з України. А нещодавно стало відомо, що Кензов виступає з артистами-путіністами. Спочатку співак взяв участь у фестивалі в Німеччині, на якому глядачам пропонували насолодитися "російською культурою".

А після цього з'явився ще один анонс. Наприкінці червня Кензов знов планує вийти на сцену разом з путіністами, серед них буде навіть одесит Джиган, який не засудив війну й мовчки підтримує агресію Кремля.

Кензов виступить з путіністами (скріншот)