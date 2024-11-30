Втамовує голод, але має нульову цінність. Названо найгірший сніданок

Який сніданок вважається найгіршим

Дієтолог Бартек Шемрай повідомив, що бутерброди, хоч і здаються швидким і простим рішенням для сніданку, не заслуговують називатися повноцінною їжею.

Фахівець підкреслює, що хліб - це насамперед цукор і вуглеводи, а додавання невеликої кількості шинки чи сиру не забезпечує достатньо білка.

Овочі, які часто зустрічаються в бутербродах в малих кількостях, істотно не підвищують харчову цінність такого сніданку.

Спеціаліст зазначив, що їжа повинна не тільки втамовувати голод, але, перш за все, забезпечувати поживні цінності, необхідні для нормального функціонування нашого організму.

Вівсяна каша - також не найкращий вибір, тому що її часто їдять із сухофруктами, солодкими соусами та горіхами. У результаті виходить цукрово-жирова бомба.

Дієтолог також зазначає, що зранку не потрібно забезпечувати себе великою кількістю енергії. Необхідність їсти ситний сніданок - це міф. Найбільшою проблемою більшості вівсяних пластівців є нестача білка. А найгіршим сніданком, на думку експерта, є поєднання кави та тістечка.

Така трапеза не дає ніякої поживної цінності та призводить до більш швидкого відкладення жиру і збільшення ваги.

Який сніданок обрати?

Замість того, щоб тягнутися до бутербродів, варто вибрати сніданок, багатий білками, вітамінами та корисними жирами. Яйця, овочі, фрукти та здорові жири, такі як оливкова олія, авокадо та горіхи, - це елементи, які повинні бути на вашій ранковій тарілці. Ця комбінація не тільки дасть вам відчуття ситості, але й забезпечить вас енергією на весь день і допоможе підтримувати здорову вагу.