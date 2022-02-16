Вся семья попросит добавки: готовим маринованные помидоры по рецепту судьи МастерШеф
Фото: Как приготовить маринованные помидоры (freepik.com)
Судья МастерШеф 9 Лиза Глинская рассказала и показала, как замариновать помидоры черри вкусно и быстро. Эти маринованные черри без кожицы прекрасно подойдут к любому столу и порадуют своим вкусом - семья точно попросит добавки!
Рецепт маринованных помидоров она опубликована на своем Youtube-канале.
Ингредиенты:
- 1 кг помидор (черри или коктейльные)
Маринад:
- 1 л воды (5 стаканов по 200 мл.)
- 35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.)
- 35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
- 35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)
- лавровый лист
- перец черный горошком
- 5-6 зубчиков чеснока
- 1 небольшая луковица
- 20-30 г укропа
Готовим маринованные помидоры:
- Приготовьте маринад. Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.Оставьте маринад, он должен остыть.
- Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики.
- Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все тоже самое.
- Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после, слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются - слейте воду.
- Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами.
- Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.
- Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.
- Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки.
Готово! Приятного аппетита.
Фото: Маринованные помидоры без шкурки (instagram.com/lizaglinskaya)
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