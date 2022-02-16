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Вся семья попросит добавки: готовим маринованные помидоры по рецепту судьи МастерШеф

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Среда 16 февраля 2022 15:26
Вся семья попросит добавки: готовим маринованные помидоры по рецепту судьи МастерШеф Фото: Как приготовить маринованные помидоры (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Судья МастерШеф 9 Лиза Глинская рассказала и показала, как замариновать помидоры черри вкусно и быстро. Эти маринованные черри без кожицы прекрасно подойдут к любому столу и порадуют своим вкусом - семья точно попросит добавки!

Рецепт маринованных помидоров она опубликована на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидор (черри или коктейльные)

Маринад:

  • 1 л воды (5 стаканов по 200 мл.)
  • 35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.)
  • 35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
  • 35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)
  • лавровый лист
  • перец черный горошком
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 1 небольшая луковица
  • 20-30 г укропа


Готовим маринованные помидоры:

  • Приготовьте маринад. Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.Оставьте маринад, он должен остыть.
  • Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики.
  • Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все тоже самое.
  • Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после, слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются - слейте воду.
  • Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами.
  • Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.
  • Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.
  • Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки.

Готово! Приятного аппетита.

Вся семья попросит добавки: готовим маринованные помидоры по рецепту судьи МастерШефФото: Маринованные помидоры без шкурки (instagram.com/lizaglinskaya)

Напомним, что ранее мы делились рецептом хрустящего орехового печенья за 15 минут.

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