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Вся сім'я попросить добавки: готуємо мариновані помідори за рецептом судді МастерШеф

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Середа 16 лютого 2022 15:26
Вся сім'я попросить добавки: готуємо мариновані помідори за рецептом судді МастерШеф Фото: Як приготувати мариновані помідори (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Суддя МастерШеф 9 Ліза Глинська розповіла і показала, як замаринувати помідори черрі смачно і швидко. Ці мариновані черрі без шкірки чудово підійдуть до будь-якого столу і порадують своїм смаком - сім'я точно попросить добавки!

Рецепт маринованих помідорів вона опублікована на своєму Youtube-каналі.

Інгредієнти:

  • 1 кг помідор (черрі або коктейльні)

Маринад:

  • 1 л води (5 склянок по 200 мл.)
  • 35 г солі (1 ст. л. + 1 ч. л.)
  • 35 г цукру (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
  • 35 мл оцту (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)
  • лавровий лист
  • перець чорний горошком
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 1 невелика цибулина
  • 20-30 г кропу


Готуємо мариновані помідори:

  • Приготуйте маринад. З'єднайте в мисці: сіль, цукор, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком і залийте все гарячою водою. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.Залиште маринад, він повинен охолонути.
  • Зріжте помідори з гілочки, залишаючи хвостики.
  • Візьміть помідор і зробіть кілька проколів зубочисткою. З іншими виконайте все теж саме.
  • Залийте помідори окропом на 1 хвилину, після, злийте воду і залийте їх холодною водою. Коли помідори потріскаються - злийте воду.
  • Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник тонкими слайсами.
  • Викладіть на дно миски кріп, цибулю і часник.
  • Очистіть помідори від шкірки і перекладіть їх в миску з кропом, цибулею і часником.
  • Залийте помідори маринадом, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на добу.

Готово! Смачного.

Вся сім'я попросить добавки: готуємо мариновані помідори за рецептом судді МастерШефФото: мариновані помідори без шкірки (instagram.com/lizaglinskaya)

Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом хрусткого горіхового печива за 15 хвилин.

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