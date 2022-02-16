Вся сім'я попросить добавки: готуємо мариновані помідори за рецептом судді МастерШеф
Фото: Як приготувати мариновані помідори (freepik.com)
Суддя МастерШеф 9 Ліза Глинська розповіла і показала, як замаринувати помідори черрі смачно і швидко. Ці мариновані черрі без шкірки чудово підійдуть до будь-якого столу і порадують своїм смаком - сім'я точно попросить добавки!
Рецепт маринованих помідорів вона опублікована на своєму Youtube-каналі.
Інгредієнти:
- 1 кг помідор (черрі або коктейльні)
Маринад:
- 1 л води (5 склянок по 200 мл.)
- 35 г солі (1 ст. л. + 1 ч. л.)
- 35 г цукру (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
- 35 мл оцту (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)
- лавровий лист
- перець чорний горошком
- 5-6 зубчиків часнику
- 1 невелика цибулина
- 20-30 г кропу
Готуємо мариновані помідори:
- Приготуйте маринад. З'єднайте в мисці: сіль, цукор, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком і залийте все гарячою водою. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.Залиште маринад, він повинен охолонути.
- Зріжте помідори з гілочки, залишаючи хвостики.
- Візьміть помідор і зробіть кілька проколів зубочисткою. З іншими виконайте все теж саме.
- Залийте помідори окропом на 1 хвилину, після, злийте воду і залийте їх холодною водою. Коли помідори потріскаються - злийте воду.
- Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник тонкими слайсами.
- Викладіть на дно миски кріп, цибулю і часник.
- Очистіть помідори від шкірки і перекладіть їх в миску з кропом, цибулею і часником.
- Залийте помідори маринадом, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на добу.
Готово! Смачного.
Фото: мариновані помідори без шкірки (instagram.com/lizaglinskaya)
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