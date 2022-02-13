ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зарядит энергией и надолго насытит: готовим пряный суп-пюре из горошка

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 12:42
Зарядит энергией и надолго насытит: готовим пряный суп-пюре из горошка Фото: Рецепт супа-пюре из горошка (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Пряный суп-пюре из зеленого горошка - это согревающий, белковый, витаминный суп, богатый клетчаткой, – то, что нужно для бодрости и иммунитета. Он прекрасно заряжает энергией, оставляет чувство легкости и насыщает на много часов.

Рецептом вкусного супа-пюре поделилась диетолог Наталья Власнюк на своей странице в Instagram. Это блюдо займет у вас около 20 минут.

Ингредиенты:

  • Горошек зеленый 200 г.
  • Нут 130 г (предварительно замоченный на ночь).
  • Корень сельдерея 180 г.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 1 зубчик.
  • Масло оливковое 1 ст. л.
  • Кинза 1 пучок.
  • Тыквенные семечки для декора.
  • Соль 1-2 ч.л. (регулируйте)
  • Перец молотый, мускатный орех, кориандр, паприка – каждого на кончике ножа.

Зарядит энергией и надолго насытит: готовим пряный суп-пюре из горошка

Из зеленого горошка можно приготовить полезный суп-пюре (фото: pexels.com)

Способ пригготовления:

1. Подготавливаем овощи. Чистим и режем кубиками корень сельдерея. Лук разделяем на 4 части. Измельчаем кинзу.

2. Бросаем в воду и ставим на огонь сельдерей, нут, лук, чеснок. Варим 10-15 минут с момента закипания.

3. Добавляем горошек, специи, соль. Варим ещё 5-7 минут.

4. Снимаем с огня, сливаем бульон в отдельную ёмкость. Он нам ещё пригодится.

5. Добавляем в варёные овощи кинзу и начинаем блендерить, постепенно добавляя бульон. Чем больше добавите бульона, тем более жидким получится суп. Регулируйте согласно своим предпочтениям.

6. Посыпьте тыквенными или любыми другими семенами, полейте оливковым маслом – блюдо готово к подаче!

Это действительно суперфуд, который можно приготовить за 20 минут из простых и доступных продуктов.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить гуакамоле из авокадо.

А также публиковали рецепт быстрых куриных наггетсов в кляре, которые готовятся без панировки на сковороде за 15 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья