Вся правда про глютен. Лікарі пояснили, чи дійсно клейковина така шкідлива

Що таке глютен і для кого він може бути небезпечним

Глютен - це білок пшениці. Щось близьке до глютену є у житі, вівсі, ячмені, а в рисі і кукурудзі - немає.

У більшості випадків білок для організму - це добре. Втім деякі люди хворіють на целіакцію - це непереносносимість глютену. При цьому захворюванні власні антитіла під дією глютену атакують клітини кишківника, тому він не здатний засвоювати поживні речовини.

Целіакція не має яскравих симптомів, але її можна запідозрити за наступними ознаками:

часта діарея

біль у животі

залізодефіцитна анемія

безпричинна втрата маси тіла

у немовлят і дітей - зупинка росту

дерматит і тріщини у кутиках рота

Для діагностики хвороби беруть кров із вени або роблять біопсію кишківника. Іноді целіацію можуть діагностувати шляхом виключення глютенових продуктів протягом кількох тижнів. Целіакція буває в 1-5% людей.

Чи всім треба зменшувати споживання глютену

"Всім не треба відмовлятися від глютену. Якщо ви переймаєтесь зайвими калоріями, то треба відмовлятись не від хліба і вівсянки, а від солодощів, цукру у напоях та фастфудів", - радять лікарі.

Якщо ви помітили у себе симптоми целіакії, то потрібно виключити з раціону глютен та звернутися до лікаря, щоб пройти діагностику. У разі підтвердження хвороби доведеться повністю відмовитись від глютену - навіть 50 мг може призвести до негативних наслідків.