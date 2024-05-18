Вся правда про глютен. Врачи объяснили, действительно ли клейковина так вредна

Многие считают глютен врагом №1 и всячески избегают его в пище. На самом деле, он может быть опасным, но только для маленького процента людей, которые имеют генетическую непереносимость этого вещества.
О том, что нужно знать о глютене, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ua health в Instagram.
Глютен - это белок пшеницы. Что-то близкое к глютену есть во ржи, овсе, ячмене, а в рисе и кукурузе - нет.
В большинстве случаев белок для организма - это хорошо. Но некоторые люди болеют целиакцией - это непереносимость глютена. При этом заболевании собственные антитела под действием глютена атакуют клетки кишечника, поэтому он не способен усваивать питательные вещества.
Целиакция не имеет ярких симптомов, но ее можно заподозрить по следующим признакам:
Для диагностики болезни берут кровь из вены или делают биопсию кишечника. Иногда целиацию могут диагностировать путем исключения глютеновых продуктов в течение нескольких недель. Целиакция бывает у 1-5% людей.
"Всем не надо отказываться от глютена. Если вы беспокоитесь о лишних калориях, то надо отказываться не от хлеба и овсянки, а от сладостей, сахара в напитках и фастфудов", - советуют врачи.
Если вы заметили у себя симптомы целиакии, то следует исключить из рациона глютен и обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику. В случае подтверждения болезни придется полностью отказаться от глютена - даже 50 мг может привести к негативным последствиям.
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