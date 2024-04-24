UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вся у клопотах". В Чорнобилі показали "пухнасту красуню"

В Чорнобилі мешкають білки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні відчуження спостерігається велика різноманітність флори й фауни, включаючи багато видів тварин, які повернулися після катастрофи. Одним з таких видів є білка.

Світлину тварини в зоні відчуження показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Чорнобильского заповідника у Facebook.

Що відомо про "пухнасту красуню" в заповіднику

Пік розмноження для білки випадає на весну.

"Тобто, як не крути, а кінець та початок року у вивірки - весь у клопотах: або вже ростиш дітей, або готуєшся до їх народження", - сказано у повідомленні.

Білки виявилися відносно стійкими до впливу радіації і стали одними з символів відродження природи в районі, після того, як люди залишили зону. 

Вивірки є деревними гризунами і в основному активні у денний час. Вони належать до родини немишовидих гризунів і зазвичай проводять більшість свого часу на деревах, де живуть і полюють. Вивірки харчуються переважно насінням та плодами, а також іншою рослинною їжею. Вони є поширеними у лісах Європи, Азії та Америки, і налічують багато видів.

Вони головним чином харчуються горіхами, насінням, фруктами та іншими частинами рослин, а також, час від часу, випадково можуть споживати тваринну їжу, таку як комахи, яйця, пташенята та інші дрібні тварини.

Ці гризуни у природі зазвичай живуть від 5 до 10 років, але у неволі цей період може збільшитися практично вдвічі, майже до 20 років.

Білка в Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що собаки з Чорнобиля з унікальною ДНК можуть навчити людство новим прийомам виживання.

До речі, вовки з Чорнобиля можуть допомогти у боротьбі з раком.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильТварини