ВСУ сделают все, чтобы Евровидение было в Украине, - Олег Псюк

Олег уверен, что наши бойцы смогут обеспечить безопасность для всех участников и гостей конкурса.

"Наша команда также очень разочарована в отношении решения EBU и имеем большую надежду на то, что это еще возможно как-то изменить - из-за того, что мы очень хотим провести это Евровидение в Украине и наши ВСУ делают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решения, просто дать нам немножко времени и мы вам докажем, что все будет так, как должно быть", - сказал Псюк.

Напомним, что 17 июня стало известно, что организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. По их мнению, Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности.