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ВСУ сделают все, чтобы Евровидение было в Украине, - Олег Псюк

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Суббота 18 июня 2022 14:48
ВСУ сделают все, чтобы Евровидение было в Украине, - Олег Псюк Kalush Orchestra отреагировали на скандал с Евровидением 2023 (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на скандал вокруг места проведения песенного конкурса Евровидение 2023.

По мнению музыканта, мероприятие должно состояться в Украине, а не Великобритании, как 17 июня решил Европейский вещательный союз (EBU). Об этом он заявил в видеоролике, выложенном в Telegram-канале группы.

Олег уверен, что наши бойцы смогут обеспечить безопасность для всех участников и гостей конкурса.

"Наша команда также очень разочарована в отношении решения EBU и имеем большую надежду на то, что это еще возможно как-то изменить - из-за того, что мы очень хотим провести это Евровидение в Украине и наши ВСУ делают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решения, просто дать нам немножко времени и мы вам докажем, что все будет так, как должно быть", - сказал Псюк.

Напомним, что 17 июня стало известно, что организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. По их мнению, Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности.

Ранее мы писали, что британский премьер-министр Борис Джонсон после визита в Киев заявил, что Украина может и должна проводить Евровидение 2023.

Также сообщалось, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина потребует пересмотра решения Европейского вещательного союза по невозможности проведения Евровидения 2023 на нашей территории и переносe конкурса в Великобританию.

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