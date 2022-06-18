ЗСУ зроблять все, щоб Євробачення було в Україні, - Олег Псюк
Соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк відреагував на скандал навколо місця проведення пісенного конкурсу Євробачення 2023.
На думку музиканта, захід має відбутися в Україні, а не Великобританії, як 17 червня вирішив Європейський мовний союз (EBU). Про це він заявив у відеоролику, викладеному в Telegram-каналі групи.
Олег впевнений, що наші бійці зможуть забезпечити безпеку для всіх учасників і гостей конкурсу.
"Наша команда також дуже розчарована щодо рішення EBU і маємо велику надію на те, що це ще можливо якось змінити - через те, що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні і наші ЗСУ роблять все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU і всіх, хто приймає рішення, просто дати нам трошки часу і ми вам доведемо, що все буде так, як повинно бути", - сказав Псюк.
Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що організатори конкурсу звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце. На їхню думку, Україна не зможе прийняти Євробачення в 2023 році з міркувань безпеки.
Раніше ми писали, що Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після візиту до Києва заявив, що Україна може і повинна проводити Євробачення 2023.
Також повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна вимагатиме перегляду рішення Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення 2023 на нашій території та перенесення конкурсу до Великої Британії.