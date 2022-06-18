ЗСУ зроблять все, щоб Євробачення було в Україні, - Олег Псюк

На думку музиканта, захід має відбутися в Україні, а не Великобританії, як 17 червня вирішив Європейський мовний союз (EBU). Про це він заявив у відеоролику, викладеному в Telegram-каналі групи.

Олег впевнений, що наші бійці зможуть забезпечити безпеку для всіх учасників і гостей конкурсу.

"Наша команда також дуже розчарована щодо рішення EBU і маємо велику надію на те, що це ще можливо якось змінити - через те, що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні і наші ЗСУ роблять все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU і всіх, хто приймає рішення, просто дати нам трошки часу і ми вам доведемо, що все буде так, як повинно бути", - сказав Псюк.

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що організатори конкурсу звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце. На їхню думку, Україна не зможе прийняти Євробачення в 2023 році з міркувань безпеки.