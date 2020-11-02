Для ВСУ разработали супер-машину с уникальной проходимостью и скоростью до 180 км/час

ВСУ могут получить уникальный транспортер (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные могут получить транспортер с уникальной проходимостью и скоростью

Украинские военные могут получить уникальную боевую машину, которая расчитана на 10 человек, имеет хорошую проходимость и разгоняется до 180 км/час. Украинская компания КПП "Inguar" презентовала командованию ДШВ ВС Украины концепт тактической боевой машины.

Как сообщает пресс-служба компании на Facebook, командующему ДШВ Мойсюку Евгению Георгиевичу предложено совместно разработать техническое задание, по которому предприятие планирует сконструировать и изготовить первый опытный образец именно для нужд ДШВ.

Отмечается, что автомобиль может десантироваться с самолета, имеет уникальную проходимость, а именно угол подъема 60 градусов и угол бокового крена 45 градусов. К этому времени техника, которая испытывалась ВСУ, имела максимальный угол подъема 30 градусов и боковой угол крена 20 градусов.

Кроме максимальной скорости в 180 км/ч, можно ездить по бездорожью со скоростью до 100 километров в час, при которой подвеска будет выдерживать падения при полной загрузке, а именно 10 человек личного состав и полный боевой комплект (150 см).

В компании отметили, что боевая машина может быть оборудована минометным противотанковым комплексом, противотанковым комплексом "Амулет" с 2 ракетами, пулеметами 7,62, 12,7 и 14,5 мм и другими видами вооружения.

ВСУ может получить мощные боевые машины (фото: facebook.com/inguar.ua)

Как мы писали ранее, появилось "взрывное" видео испытаний артиллерии ВСУ, от которого закладывает уши.